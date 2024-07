Micky van de Ven krijgt steun van Cody Gakpo bij moeilijke vraag over Bukayo Saka: 'Zuur om over jezelf te zeggen'

Micky van de Ven was zaterdag als invaller de grote held tegen Turkije in de kwartfinale van het EK door in de slotfase de bal van de lijn te halen. Het roept de vraag op of de snelle verdediger niet gewoon een basisplaats moet krijgen bij Oranje in de halve finale om Bukayo Saka af te stoppen. Van de Ven kreeg een hele moeilijke vraag over de Engelse aanvaller, maar gelukkig schoot Cody Gakpo te hulp.

Van de Ven kan bij speeltijd tegen Engeland tegenover Saka komen te staan. De twee kennen elkaar van de duels tussen rivalen Spurs en Arsenal en zijn beiden razendsnel, maar wie is de snelste? Daar durfde de verdediger bij het persmoment niet echt antwoord op te geven: "Dat is een lastige vraag, maar als je naar de statistieken kijkt, weet je het antwoord wel."

Gakpo, die bij het persmoment naast de verdediger zit, grijpt daarop in om zijn teamgenoot te steunen: "Micky is sneller. Hij is qua data de snelste voetballer in de Premier League ooit." Van de Ven wil dat zelf eigenlijk liever niet zeggen: "Dat is altijd zuur om over jezelf te zeggen."

Vaste waarde als wisselspeler

Als hij tegen Saka komt te staan dan is dat waarschijnlijk als invaller. Daar lijkt Van de Ven zelf ook op te rekenen: "Nathan en Virgil staan voor mij en zij doen het geweldig. Dan is het aan mij om dat te accepteren." Toch neemt hij daar geen genoegen mee: "Iedereen wil spelen, maar de rol die ik krijg is wisselspeler. Dan moet ik ervoor zorgen dat ik m'n steentje kan bijdragen als ik erin kom."

De verdediger van Tottenham Hotspur viel in vier van de vijf wedstrijden in dit EK en ziet zichzelf inmiddels als vaste waarde. Ondanks dat hij geen basisspeler is: "Ik denk dat je dat kan zijn als je er vaak inkomt."

De invalbeurten lijken Van de Ven makkelijk af te gaan, maar dat is niet zo: "Het is altijd lastig. Maar het is wat de trainer vraagt en dat moet je gewoon doen. Je hebt tijd nodig om aan het ritme te wennen. Stel dat je erin komt, moet je in een keer klaar zijn."

Bijgekomen van roze wolk

Van de Ven was de gevierde man na afloop van de kwartfinale tegen Turkije, maar richt zich inmiddels volledig op het duel met Engeland: "Ik ben van de roze wolk af. Ik heb er zondag nog wel van genoten, maar ik ben er nu wel vanaf."

