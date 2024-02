TV-gids: op deze zender kijk je naar Bodø/Glimt - Ajax

De belangrijke return van Ajax bij Bodø/Glimt staat op het programma. Donderdag om 18:45 uur moeten de Amsterdammers in het hoge noorden van Noorwegen winnen om door te gaan in de Conference League. Check hier op welke zender je kijkt naar Bodø/Glimt tegen Ajax.

Het duel in Amsterdam eindigde afgelopen donderdag in 2-2. Daar kwam Ajax goed weg, nadat het lange tijd achterstond. In de 91e minuut maakte Branco van den Boomen via een penalty de aansluitingstreffer, waarna Steven Berghuis in de 97e minuut nog voor de 2-2 zorgde.

Zender Bodø/Glimt - Ajax

De wedstrijd begint donderdag al om 18:45 uur en wordt uitgezonden op Veronica. Vanaf 18:00 uur kan je op die zender terecht voor de voorbeschouwing. Ook op ESPN 2 wordt de wedstrijd tussen Bodø/Glimt en Ajax uitgezonden. Studio Europa begint daar om 17:45 uur.

Selectie van Ajax

Berghuis was mogelijk geblesseerd, maar is er gewoon weer bij in Noorwegen. Hij lijkt fit genoeg om te spelen. Aanvoerder Steven Bergwijn is er nog niet bij, terwijl trainer John van 't Schip ook een speler expres buiten de selectie heeft gelaten. Ar'Jany Martha had volgens hem niet de juiste houding.

John van 't Schip neemt Martha niet mee naar Bodø/Glimt: 'Zijn geen liefdadigheidsinstelling' Ajax moet het in de poolcirkel, daar waar FK Bodø/Glimt zijn thuiswedstrijden op kunstgras afwerkt, stellen zonder Ar'Jany Martha. Een bewuste keuze, zo laat trainer John van 't Schip bij de vooruitblikkende persconferentie weten: "We zijn geen liefdadigheidsinstelling".

Volgens de vermoedelijke opstelling staat Berghuis ook in de basis. Carlos Forbs lijkt de linksbuiten te worden bij afwezigheid van Bergwijn. Daarom is er weer ruimte voor Kristian Hlynsson als aanvallende middenvelder. De IJslander had toch wat meer moeite op de flanken, toen hij de posities van Bergwijn en Berghuis moest invullen.

Conference League

Ajax en Bodø/Glimt staan tegenover elkaar in de tussenronde van de Conference League. Ajax eindigde derde in de groepsfase van de Europa League, de Noren werden tweede in de groepsfase van de Conference League. Voor de uiteindelijke winnaar ligt straks een ticket voor de achtste finale van het derde Europese toernooi klaar.