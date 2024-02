TV-gids: op deze zender kijk je naar Feyenoord - AS Roma

Feyenoord hervat donderdag tegen AS Roma het Europese avontuur. Het is het derde jaar op rij dat Feyenoord de Italiaanse ploeg tegenkomt. Check hier hoe laat en op welke zender je naar Feyenoord - AS Roma kijkt.

Feyenoord kwam voor de winter uit in de Champions League, waar het derde werd in de groepsfase. AS Roma werd tweede in de Europa League en dus komen de ploegen elkaar nu tegen in de zogeheten tussenronde van de Europa League.

Op welke zender is Feyenoord - AS Roma te zien?

Feyenoord speelt om 18:45 uur tegen AS Roma. De wedstrijd is te zien op de open zender Veronica. De voorbeschouwing begint daar om 18:00 uur. Als je al een kwartiertje eerder wil voorbeschouwen, kan je terecht bij ESPN 2. Op die zender wordt de wedstrijd ook uitgezonden.

Veel afwezigen

Feyenoord mist veel spelers tegen AS Roma. Justin Bijlow is er natuurlijk niet bij, evenals verdedigers Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida. Het lijkt er dus op dat Thomas Beelen en Bart Nieuwkoop achterin worden opgesteld, met Timon Wellenreuther als keeper.

Ook Quinten Timber is er niet bij. Trainer Arne Slot zal vermoedelijk Ramiz Zerrouki en Mats Wieffer opstellen als controleurs, met Calvin Stengs als nummer tien. Overigens is ook Santiago Giménez nog een twijfelgeval.

AS Roma

Bij AS Roma ontbreekt Chris Smalling waarschijnlijk. Dean Huijsen mag dus weer hopen op een plekje achterin. Rick Karsdorp, Feyenoorder in hart en nieren, zit ook in de selectie van Daniele de Rossi. De Italiaanse trainer verving afgelopen maand José Mourinho.

Vorige ontmoetingen

Feyenoord en AS Roma kwamen elkaar de afgelopen jaren al vaker tegen. Twee seizoenen geleden won Roma onder leiding van Mourinho de finale van de Conference League ten koste van Feyenoord. In Albanië werd het 1-0.

Vorig jaar won Feyenoord met 1-0 in De Kuip van AS Roma, in de kwartfinale van de Europa League. Helaas voor de Rotterdammers ging het uitduel vervolgens met 4-1 verloren na verlenging.