Valentijn Driessen zet Steven Bergwijn in zijn ideale Oranje-opstelling op het EK

Valentijn Driessen heeft bij Vandaag Inside zijn ideale opstelling voor het Nederlands elftal op het komende EK voetbal ingediend. Wat opvalt: hij kiest voor Steven Bergwijn en Jurriën Timber in zijn basiself.

Driessen, journalist bij de Telegraaf, is bij de fans een soort wandelende meme geworden. Hij zegt soms de raarste dingen en liet bijvoorbeeld Real Madrid - Ajax vijf jaar geleden lopen omdat hij dacht dat de wedstrijd al gespeeld was. In hetzelfde Champions League-seizoen zei hij dat toenmalig Spurs-speler Lucas Moura 'nooit scoorde'. In de halve finale in Amsterdam scoorde hij vervolgens een hattrick en werd Ajax uitgeschakeld. Nu heeft hij op z'n minst een opvallende opstelling ingestuurd.

Steven Bergwijn

In de basis zet hij namelijk Steven Bergwijn. De aanvoerder van Ajax speelt sinds zijn recordtransfer van Spurs naar Ajax niet fantastisch en was het afgelopen half jaar geblesseerd. Hij maakte in de uitwedstrijd bij Sparta voor de interlandperiode pas z'n rentree en zat logischerwijs niet bij de selectie van het Nederlands elftal voor de afgelopen oefenduels met Schotland en Duitsland.

Jurriën Timber

Driessen is ook niet zo gecharmeerd van Matthijs de Ligt, Micky van de Ven of Stefan de Vrij. Achterin kiest hij namelijk, naast Virgil van Dijk en Nathan Aké, voor Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal is aan het einde van zijn revalidatie van een zware blessure, die hij begin van het seizoen opliep na zijn transfer van Ajax naar Engeland. Hij zat het hele seizoen nog niet één keer bij Oranje, logischerwijs.

De opstelling van Valentijn Driessen voor het EK. ©Vandaag Inside

Op rechtsbuiten kiest Driessen voor Georginio Wijnaldum. Niet voor Donyell Malen of Xavi Simons dus. "Ik zou er geen enkel probleem mee hebben als jij bondscoach bent", zei Johan Derksen over de opstelling van Driessen. Rene van der Gijp zou voor Malen kiezen in plaats van Wijnaldum.