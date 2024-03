Vandaag Inside kritisch op Arne Slot: 'Dat is zó vernederend'

René van der Gijp was zondag te gast bij PSV - Feyenoord. De oud-voetballer zag de topper in 2-2 eindigen, maar er was iets wat hem opviel: Ayase Ueda moest een keer of vijf warmlopen. Dat vond Van der Gijp zielig voor de Japanse spits van Feyenoord, die niet inviel.

"Die Japanner liep in de eerste helft twee keer warm. Dat begrijp ik, want als die in moet vallen is hij een beetje warm. In de tweede helft liep hij wéér twee keer warm. Toen kon ik dat ook nog wel begrijpen. Wie kwam er vier minuten voor tijd weer de dug-out uit? Die Japanner. Dan had ik tegen (Arne, red.) Slot gezegd: 'nu kan je het bekijken'."

"Snap jij dat nou?", vroeg Gijp aan tafelgenoot Johan Derksen. "Dan hoop ik altijd op mensen met karakter", haakte De Snor daarop in. "Een aanvoerder die zoiets ziet, of iemand uit de spelersraad, kan zeggen: ' zo gaan we niet met elkaar om'."

"Dat is zó vernederd", ging Van der Gijp verder. De andere keren liep hij nog samen met anderen, maar de vijfde keer liep hij in z'n eentje. Dat moet je hem niet laten doen", benadrukte hij. Derksen wees ook naar Slot: "Hij moet weten dat je iemand niet een paar minuten voor tijd moet laten warmlopen als hij nog maximaal een minuut kan meedoen."