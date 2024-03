Vermoedelijke opstellingen: Sivert Mannsverk ook tegen Aston Villa in de basis bij Ajax

Ajax neemt het donderdag om 18:45 uur op tegen Aston Villa in de eigen Johan Cruijff Arena. De kans is zeer groot dat de Amsterdammers weer in een systeem met vijf verdedigers aantreden. Check hier de vermoedelijke opstellingen van Ajax en Aston Villa.

Aston Villa speelt komend weekend tegen Tottenham Hotspur, een typische zespuntenwedstrijd om de vierde plek in de Premier League. En die plek geeft recht op een ticket voor de Champions League. Toch lijkt Unai Emery geen B-elftal het veld in te sturen in Amsterdam. In tegendeel.

Volgens de vermoedelijke opstellingen van het Algemeen Dagblad zien we gewoon de sterren in het veld. Ollie Watkins, Douglas Luiz, Leon Bailey: we zien ze allemaal terug in de verwachte basiself.

Bij Ajax zien we ook geen wijzigingen ten opzichte van de basiself tegen FC Utrecht. Dat betekent dat Ahmetcan Kaplan weer in het hart van de verdediging staat, met Devyne Rensch en Jorrel Hato vlak naast hem. Tristan Gooijer en Borna Sosa zijn de flankspelers.

Op het middenveld is er weer plek voor Sivert Mannsverk, die zich ontpopt als de stofzuiger. De Noor geeft zo meer aanvallende vrijheid aan Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Kristian Hlynsson 'danst' naar verwachting om spits Brian Brobbey heen. Brobbey was afgelopen weekend erg succesvol tegen FC Utrecht met een goal en een assist: 2-0.

Vermoedelijke opstellingen Ajax en Aston Villa

Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Mannsverk, Henderson, Taylor; Hlynsson, Brobbey.



Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Moreno; Bailey, Douglas Luiz, McGinn, Tielemans, Diaby; Watkins.