Virgil van Dijk en Cody Gakpo helpen gehavend Liverpool met snoeiharde kopballen voorbij Luton Town

Liverpool heeft woensdagavond in de Premier League met 4-1 van Luton Town gewonnen. De koploper kwam thuis vroeg op achterstand, maar blies de tegenstander na rust volledig omver. Virgil van Dijk en Cody Gakpo waren allebei belangrijk met een doelpunt.

Liverpool had enorme personele problemen voor de wedstrijd, want er waren slechts dertien veldspelers fit. Het Nederlandse trio Van Dijk, Gakpo en Ryan Gravenberch was gelukkig niet geblesseerd en zij stonden dan ook allemaal in de basis. Opvallende naam op de bank was de 16-jarige Trey Nyoni. De jeugdspeler is geboren op 30 juni 2007.

Het leek een moeilijke avond te worden toen Chiedozie Ogbene de bezoekers al vroeg op voorsprong schoot en het Liverpool maar niet lukte om door de muur van Luton te breken. Bij rust was het dan ook nog altijd 0-1.

Nederlandse wervelwind

Met de steun van het fanatieke publiek op Anfield ging Liverpool als een stel hongerige wolven op jacht naar de gelijkmaker na rust. De ploeg van Jurgen Klopp kreeg kans op kans en uiteindelijk waren twee Nederlandse kopballen genoeg om de verdediging van Luton omver te blazen.

Virgil van Dijk kopte snoeihard de gelijkmaker binnen en twee minuten later zette Cody Gakpo Liverpool op voorsprong met het hoofd. Luis Diaz besliste de wedstrijd even later en Harvey Elliott schoot er in de laatste minuut nog eentje bij. Bekijk hier onder de goals van Van Dijk en Gakpo. Tekst gaat verder onder de video's.

Koppositie

Liverpool neemt door de overwinning een voorsprong van vier punten op Manchester City. Komend weekend wordt dat verschil in wedstrijden opgelost. De ploeg van Klopp speelt namelijk zondag de finale van de EFL Cup tegen Chelsea op Wembley. The Citizens spelen een dag eerder tegen Bournemouth in de competitie.