Vitesse lijkt te berusten in degradatie: 'Op deze manier pakken we geen punt meer'

Vitesse speelde ruim twee jaar geleden nog Europese wedstrijden tegen AS Roma en Tottenham Hotspur, maar staat inmiddels op de rand van de afgrond in de Eredivisie. De Arnhemmers verloren dinsdag thuis met 4-1 van Sparta en met nog zes wedstrijden te gaan, lijkt het een wonder nodig te hebben om degradatie af te wenden. Ook bij Vitesse lijkt de berusting toe te slaan.

"Als we zo spelen als vanavond dan pakken we geen enkel punt meer en komt degradatie dichtbij", zei Vitesse-coach Edward Sturing na de kansloze nederlaag tegen Omroep Gelderland. De nederlaag tegen Sparta was dan ook een harde tik: "De manier waarop het vandaag is gegaan, heb ik nog niet vaak gezien. Het zal beter moeten, veel beter."

Sturing was in het interview met ESPN vlak na het duel ook al verbaasd over de manier waarop zijn ploeg speelde: "Als je ziet hoe we verdedigen..., je kunt eigenlijk beter zeggen dat we gewoon niet verdedigd hebben. Dit was niet eredivisiewaardag. Ze maken er vier, maar ze hadden er nog een paar kunnen maken."

Zwaar programma

Het verschil met nummer zestien Excelsior is met nog zes wedstrijden te gaan vijf punten. Die plek geeft recht op nacompetitie. Vitesse speelt komende zondag weer een thuiswedstrijd en dat is er niet zomaar eentje: nummer zes en bekerfinalist NEC komt op bezoek voor de beladen derby tussen beide clubs.

Vitesse zal zich snel moeten verbeteren om het gat met Excelsior nog te dichten. Het resterend programma in de Eredivisie is namelijk niet makkelijk voor de Arnhemmers. Na de derby NEC moet Vitesse op bezoek bij koploper PSV. De thuiswedstrijd tegen Fortuna lijkt de beste kans op een driepunter, want het sluit het seizoen af met duels tegen FC Utrecht (uit), SC Heerenveen (uit) en Ajax (thuis).