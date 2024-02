Voetballegende Thierry Henry prijst Donyell Malen: 'Ik ben heel blij dat hij in zichzelf bleef geloven'

De Franse voetballegende Thierry Henry heeft dinsdagavond vol lof gesproken over Donyell Malen, voorafgaand en na afloop van het Champions League-duel tussen PSV en Borussia Dortmund. Henry trainde de Nederlandse aanvaller bij Arsenal onder 19 en is erg blij om te zien dat het goed gaat met zijn carrière.

Malen speelde dinsdag in de achtste finale van de Champions League met Dortmund tegen zijn oude club PSV en maakte in de 24e minuut het eerste doelpunt van de wedstrijd. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel (1-1), maar Henry heeft vol trots gekeken naar zijn voormalig leerling.

"Ik vind Donyell Malen een leuke speler. Hij heeft een goed verhaal" zei Henry, "veel verhalen". "Hij komt terug naar Eindhoven, naar de club waarmee hij zes jaar geleden de competitie won. Hij heeft een knieblessure gehad. Hij speelde in de jeugd bij Ajax, maar kon daar zijn draai niet vinden. Toen kwam hij naar Arsenal, maar daar lukte het ook niet. In Eindhoven heeft hij uiteindelijk zijn weg gevonden."

PSV vergeet zichzelf te belonen in de Champions League, maar leeft nog tegen Dortmund na duikelpartij PSV is in eigen huis blijven steken op een 1-1-gelijkspel tegen Dortmund in de achtste finale Champions League. De thuisploeg kreeg legio kansen, maar was slordig in de afronding. Donyell Malen schoot Dortmund op voorsprong, maar een benutte penalty van Luuk de Jong bracht de Eindhovenaren op gelijke hoogte. Over drie weken is de return in Dortmund.

Na afloop van de wedstrijd ging Henry nog even door met zijn lofzang over Malen. De Franse WK-winnaar is blij dat hij geweldig is gaan spelen bij Jong PSV en later ook voor het eerste elftal. "Ik ben daar heel blij mee, want in het begin hadden ze twijfels over hem. Maar hij geloofde in zichzelf en zijn kwaliteiten waardoor hij het waar kon maken bij PSV. Nu speelt hij voor Oranje en scoort hij vanavond. Het moet emotioneel voor hem zijn geweest hier in Eindhoven, dus ik ben heel blij voor hem."