Luuk de Jong blij met 'lucky' penalty PSV tegen Dortmund: 'Uitgelezen kans om gelijk te maken'

PSV speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. De thuisploeg miste een legio kansen en werd uiteindelijk geholpen door de scheidsrechter die een penalty gaf die De Jong afmaakte. "In de eindfase moeten we scherper zijn", zei De Jong over de return in Dortmund.

Met name in de eerste helft kreeg PSV kans op kans, vooral Malik Tillman en Johan Bakayoko waren dichtbij een treffer. Slordige keuzes deden PSV tot dan toe de das om. Sergiño Dest vond dat dit beter moet. "Je ziet aan het einde van de eerste helft dat we wat kansen krijgen die we moeten afmaken."

Hij ziet dit als een verbeterpunt voor de return over drie weken. "We moeten daar wel aan werken. Je krijgt normaal gesproken niet zoveel kansen in de Champions League, dus daar moeten we zuinig op zijn."

Doelpunt Malen

Waar PSV de kansen kreeg, scoorde Dortmund. Oud-PSV'er Donyell Malen was trefzeker. "Dan is het zonde dat je achterkomt door een doelpunt van Malen, beetje ongelukkig ook hoe die binnenvalt, dat is gewoon een kwaliteit van hem."

Dest, zijn directe tegenstander én vriend, vond verder dat het leuke duels waren met Malen. "Hij heeft gescoord, dat was wel een heel rare goal. Ik kijk goed terug op onze duels, Dortmund heeft wel kansen gehad, maar niet heel veel. Ik denk dat wij er meer hadden, dat bied hoop voor de return."

Penalty

PSV kwam uiteindelijk via een penalty terug in de wedstrijd. Malik Tillman werd door Mats Hummels neergelegd in de zestien. Het was een vrij lichte overtreding, maar de scheids en VAR gaven hem toch. Luuk de Jong was opgelucht dat ze deze pingel kregen: "Dat was de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen."

Daar dacht de dader van de overtreding wel anders over. "Hummels was er vrij zeker van, maar uiteindelijk laat hij hem staan en zegt het genoeg dat de VAR het daar mee eens is dus dat is positief voor ons."

Ook op X was Hummels not amused.

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR. — Mats Hummels (@matshummels) February 20, 2024

Return

Al met al is er dus nog alles om voor te spelen in de return over drie weken. PSV had in eigen huis een betere uitgangspositie kunnen verkrijgen, maar vergat zichzelf te belonen. Toch zijn de spelers nog positief over hun kansen. "Ik zei voor deze wedstrijd al dat het 50/50 was, nu denk ik dat nog steeds maar wij winnen hem uiteindelijk wel", zei Dest. De Jong was ook nog positief: "We moeten oppassen voor hun omschakeling en ik denk dat we redelijk domineerden aan de bal alleen in de eindfase moeten we scherper zijn dan heb ik zeker een positief gevoel over het eindresultaat."