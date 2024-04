VVV-speler wordt bijna onthoofd na Nigel de Jong-achtige overtreding, maar neemt snel revanche

Voor VVV-speler Levi Smans was de openingsfase van het duel in de Keuken Kampioen Divisie met Jong AZ een hele hectische. Hij was in de derde minuut het slachtoffer van een enorme aanslag, maar nam al snel revanche voor dat moment. Helaas voor Smans verloor VVV toch nog.

Smans kreeg in de derde minuut een karatetrap tegen het hoofd te verwerken van verdediger Lewis Schouten. De overtreding deed denken aan de aanslag van Nigel de Jong tijdens de WK-finale van 2010. Verschil was dat Schouten in tegenstelling tot De Jong wel met een rode kaart van het veld werd gestuurd.

Smans liep even later huilend het veld af, maar keerde een paar minuten later toch weer terug op het veld. Hij nam daarna revanche door voor de 0-1 te zorgen. Helaas voor hem liet VVV zich in de resterende zeventig minuten in de luren leggen door het tiental van Jong AZ, want de beloften uit Alkmaar stapten uiteindelijk met een 2-1 overwinning van het veld.

Een emotionele rollercoaster voor Levi Smans 🎢



𝟑𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐮𝐭: bijna onthoofd 😱

𝟖𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐮𝐭: keert terug in het veld 🔙

𝟏𝟗𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐮𝐭: opent de score 🎯 — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2024

Play-offs uit zicht

Voor VVV is het een pijnlijke nederlaag, want de ploeg van Rick Kruys kan de play-offs nu wel vergeten. Het staat op de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en heeft met nog drie duels te gaan een achterstand van vijf punten op MVV Maastricht, dat op dit moment virtueel zeker is van de play-offs.

De eerste twee ploegen in de KKD promoveren rechtstreeks, terwijl de nummers drie tot en met acht in de play-offs gaan strijden met de nummer zestien van de Eredivisie om een plekje op het hoogste niveau. Jong AZ mag uiteraard niet promoveren en aangezien zij momenteel zevende staan, is virtueel ook de nummer negen zekr van play-offs.