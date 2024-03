Waarom Aston Villa met een andere sponsor op het shirt tegen Ajax speelt

Aston Villa heeft een aanpassing moeten doen aan het shirt voor het uitduel met Ajax. In Nederland is de shirtsponsor van Aston Villa namelijk verboden.

Aston Villa is momenteel in Nederland, voor het achtstefinaleduel tegen Ajax in de Conference League. Om donderdag 18:45 uur wordt die wedstrijd afgetrapt in de Johan Cruijff Arena.

Normaal gesproken speelt Aston Villa met BK8 op de voorkant van het shirt, een gokwebsite. De Nederlandse wetgeving zegt dat er in ons land alleen reclame mag worden gemaakt voor gokkantoren die hier staan ingeschreven. Aston Villa moest dus wat anders verzinnen en dat heeft de club heel mooi opgelost.

Andere shirtsponsor Aston Villa

In Amsterdam staat Acorns op het shirt van Aston Villa, een kinderhospice uit Birmingham. In 2008/2009 en 2009/2010 was dat de vaste shirtsponsor van The Villans. Chris Heck van Aston Villa zegt daarover: "Aston Villa en Acorns hebben een relatie die wereldberoemd is en die zo'n zestien jaar geleden wereldwijd onder de aandacht werd gebracht toen de naam van het hospice voor het eerst op de voorkant van die beroemde bordeauxrode en blauwe shirts verscheen."

Aston Villa is delighted to announce that @AcornsHospice will appear on the front of the team’s shirts in Thursday’s @EuropaCnfLeague Last-16 tie at Ajax. — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 6, 2024

Aston Villa kwam ook al met Acorns als shirtsponsor naar Nederland, toen het vorig seizoen aantrad tegen AZ in de groepsfase van de Conference Leauge. De Alkmaarders verloren in eigen huis destijds met 4-1. Alle Engelse doelpuntenmakers van toen worden tegen Ajax weer in de basis verwacht: Leon Bailey, Youri Tielemans, Ollie Watkins en John McGinn.