Het geheime wapen van keeper Jordan Pickford: Oranje moet penalty's voorkomen tegen Engeland

Engeland had de grootste moeite met het taaie Zwitserland in de kwartfinale van het EK. Uiteindelijk liep het uit op penalty's. Jordan Pickford was de grote held, maar hij had ook wat hulp. En wel van zijn waterfles.

Op de bidon van de Engelse doelman waren namelijk duidelijke instructies neergezet voor de penalty's. Alle namen van de Zwitserse voetballers stonden op de waterfles met daarachter de juiste hoek die Pickford moest kiezen. En deze instructies bleken ook waar te zijn. De eerste penalty van Manuel Akanji pakte hij gelijk.

Oranje en strafschoppenseries

Voor Oranje is het dus zaak om het niet tot penalty's te laten komen. Los van Pickford's spiekbriefje, heeft Nederland ook geen goede geschiedenis met strafschoppenseries op grote toernooien. De meest recente is de verloren strafschoppenserie tegen Argentinië op het WK in Qatar. Toen kwam Oranje niet verder dan de kwartfinale.

In totaal heeft Nederland acht strafschoppenseries gehad op EK's en WK's. Slechts twee daarvan wisten de Nederlandse heren te winnen.

Nederland tegen Engeland

Het wordt een ware clash tussen de twee grootmachten. Nederland kan voor de tweede keer de finale van het EK halen. In Engeland zijn ze alleen niet overtuigd van Oranje en zien ze een 'gemiddeld' elftal op het veld staan. Al realiseren ze zich dat Engeland ook geen puike indruk heeft achtergelaten.

Van de laatste negen duels tussen de landen wist Engeland er maar één te winnen. Dit was op 23 maart 2018 tijdens het debuut van Oranje-spits Wout Weghorst. Oranje won er vier en de rest eindigde in een gelijkspel. Bijna alle wedstrijden waren wel vriendschappelijke partijen. Alleen de laatst gespeelde wedstrijd in 2019 was een serieus affiche. Het ging toen om de halve finale van de Nations League (3-1 voor Nederland).

