Wanneer wordt PSV kampioen? Dit zijn de scenario's voor Heerenveen - PSV en PSV - Sparta

PSV wordt kampioen, zoveel is inmiddels wel zo goed als zeker met nog vier duels in de Eredivisie te gaan. De voorsprong op nummer twee Feyenoord is negen punten, dus kán het al snel officieel zijn. Dit zijn de scenario's voor de komende twee speelronden.

Speelronde 31 is een gebroken speelronde. Er wordt gespeeld op woensdag, donderdag en zondag. Vrijdag en zaterdag is er geen voetbal. De KNVB legde eerder al aan deze site uit waarom. Dat betekent dat de eerste mogelijkheid voor het officiële kampioenschap van PSV al op donderdagavond is.

Geen voetbal op vrijdag en zaterdag: KNVB legt uit waarom speelronde 31 van de Eredivisie zo bijzonder is De komende speelronde in de Eredivisie ziet er nogal bijzonder uit. Er worden wedstrijden afgewerkt op woensdag, donderdag en zondag. Waarom wordt er niet op vrijdag en zaterdag gevoetbald in speelronde 31 van de Eredivisie?

Dan speelt PSV om 18:45 uur uit bij Heerenveen. In Friesland, waar het voor de club uit Eindhoven de afgelopen jaren moeilijk bleek om te winnen, kan PSV eerst officieus kampioen worden en even later zelfs officieel. Dat heeft namelijk te maken met wat Feyenoord dezelfde avond doet.

Scenario 1: PSV wint, Feyenoord wint

Wint PSV, dan is het na het laatste fluitsignaal al officieus kampioen. Feyenoord kan dan, met nog drie wedstrijden te spelen, op maximaal 9 punten komen. Het doelsaldo is echter flink in het voordeel van PSV: +78 om +54. Feyenoord zou dan in de laatste drie wedstrijden 24 doelpunten goed moeten maken op PSV én de Eindhovenaren moeten dan de rest van de potjes verliezen. Wint Feyenoord na Heerenveen - PSV zelf bij Go Ahead Eagles, dan is PSV nog altijd officieus kampioen en valt de definitieve beslissing op 5 mei.

Scenario 2: PSV wint, Feyenoord wint niet

We gaan er nog een keer vanuit dat PSV wint in Heerenveen. In dat geval is de ploeg van trainer Peter Bosz al officieus kampioen. Speelt Feyenoord een paar uur later gelijk in Deventer bij Go Ahead Eagles of verliezen de Rotterdammers, dan is PSV terwijl het in de spelersbus naar huis zit officieel kampioen van Nederland. PSV is dan in de laatste drie duels op geen enkele manier meer in te halen.

Scenario 3: PSV speelt gelijk, Feyenoord wint

Dit is het scenario dat de fans van PSV het meest hopen. Die zitten niet per se te wachten op een officieel kampioenschap op donderdagavond, terwijl de ploeg meer dan 200 kilometer verderop in Friesland zit. Bij een gelijkspel van PSV en een zege van Feyenoord is PSV nog helemaal niks. Dan is de kampioenswedstrijd op zondag 5 mei om 12:15 uur in Eindhoven tegen Sparta. Een thuiszege volstaat dan om officieel kampioen te worden en het feest te laten losbarsten in Eindhoven.

Scenario 4: PSV verliest, Feyenoord wint

Voor de hele Eredivisie het mooiste scenario, want in dit geval is Heerenveen - PSV én PSV - Sparta geen officiële kampioenswedstrijd. Feyenoord komt dan namelijk op zes punten van PSV en dan worden het nog drie hele spannende speelrondes in de Eredivisie. PSV - Sparta op zondag 5 mei is dan de wedstrijd waarin PSV alleen officieus kampioen worden (alleen op doelsaldo in te halen als PSV verder alles verliest). Als Feyenoord in speelronde 32 ook van PEC Zwolle wint, valt de échte beslissing pas één wedstrijd voor het einde. PSV speelt dan uit bij Fortuna Sittard en Feyenoord moet naar NEC.