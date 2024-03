Wat een opkomst! Heracles en Go Ahead Eagles betreden onder luid vuurwerk het veld

De Overijsselse derby tussen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles is vrijdag op een wel hele speciale manier begonnen. De sfeerafdeling van de club uit Almelo pakte uit en liet de spelers onder een luide vuurwerk- en lichtshow het veld betreden.

De wedstrijd van vrijdagavond is voor beide teams belangrijk in de strijd om hun doelen. Go Ahead uit Deventer wil niets liever dan Europees voetbal halen. Op dit moment staat de ploeg op de zevende plek en die geeft na het seizoen recht op de play-offs. Heracles Almelo wil graag in de Eredivisie blijven en kan daar vrijdag ook goede zaken voor doen. Het gat met de zestiende plek, waardoor de ploeg nacompetitie moet spelen is nu drie punten.