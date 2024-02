Wat een raket! Mark Flekken krijgt kanonskogel van Emerson om de oren tegen West Ham

Jarrod Bowen was maandagavond de grote man met drie treffers voor West Ham United tegen Brentford, maar de mooiste goal kwam niet van de voet van de Engelsman. De mooiste treffer was van Emerson, met een prachtige treffer in de bovenhoek.

Na een mislukte voorzet van Mohammed Kudus kopte een verdediger van Brentford de bal zo in de voeten van Emerson. De Italiaan twijfelde geen enkel moment en roste de bal met ongekende kracht in de bovenhoek achter doelman Mark Flekken. Bowen maakte eerder dus drie goals, maar Brentford deed via Neal Maupay en Yoane Wissa nog wat terug. Bij West Ham begonnen de voormalig Ajacieden Kudus en Edson Álvarez vanaf de aftrap.