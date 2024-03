Ajax-trainer is bezig met verrassende optie als vervanger van Josip Sutalo: 'Zou kunnen'

John van 't Schip wil dat zijn spelers donderdagavond geduldig blijven en de rust bewaren als ze tegen Aston Villa spelen. Ajax moet een 0-0 uit Amsterdam in Birmingham omzetten in winst om door te gaan in de Conference League.

De trainer van Ajax legde het op een treffende manier uit. "We moeten niet mee in de ping pong", zo omschreef Van 't Schip het mogelijke spel van beide ploegen, die bij gebrek aan opbouw de bal maar over en weer naar elkaar roeien. "De jongens moeten geduldig blijven, ook aan de bal. En dan hopen we op een paar goede uitvallen."

'Berghuis is door z'n rug gegaan'

Van 't Schip verwacht wat van z'n middenvelders, die bij moeten sluiten bij spits Brian Brobbey. "Zij moeten ook af en toe over de verdediging van Aston Villa heen, zodat je in de aanval wat meer opties hebt."

Een van die creatieve spelers die gevaar kunnen stichten, maar er niet bij is, is Steven Berghuis. Hijzelf hoopte ook dat hij eerder weer terug in het veld zou zijn. "Maar hij is door z'n rug gegaan op de laatste training. Hij had last van zijn knie, maar nu dus van z'n rug. Dat gaat 'm tegen Aston Villa niet worden."

Verlegen Hato wil wél penalty nemen

Jorrel Hato zat naast de trainer, een dag nadat hij een contractverlenging tot halverwege 2028 bij Ajax tekende. Hij was niet zo spraakzaam op de persconferentie, maar zei wel iets belangrijks: "Ik wil graag een penalty nemen als het daarop aan komt", zei de nog altijd pas 18-jarige verdediger. "Dat is alvast nummer één", lachte Van 't Schip erachteraan. "De jongens trainen dagelijks op strafschoppen, dus dat moet wel goed komen."

Opvallende vervanger van Sutalo

Een van de verrassende namen in de selectie voor het duel met Aston Villa, is die van Silvano Vos. Hij is, naast Branco van den Boomen, Jordan Henderson, Benjamin Tahirovic en Sivert Mannsverk de vijfde verdedigende middenvelder.

Van 't Schip heeft voor Vos een andere mogelijkheid in zijn hoofd. "We kijken eventueel naar andere manieren om z'n rol te pakken. Maar ook als er wat gebeurt op bepaalde posities." De verslaggever doelde op rechts-centraal. "Dat zou kunnen ja", zei Van 't Schip. Wellicht loopt hij al vooruit op een eventuele wisseling van de wacht met Josip Sutalo, die maar tegen blijft vallen op die plek.

Vos kreeg onder Maurice Steijn regelmatig een plekje bij Ajax 1, maar viel onder Van 't Schip terug naar Jong Ajax. Daar is hij volgens de huidige trainer 'goed bezig'. Van 't Schip ziet in Vos wel een optie voor rechts-centraal, mocht op die positie iets veranderen of de trainer iets willen veranderen.