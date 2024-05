Wesley Sneijder dolde Cristiano Ronaldo, maar die kon het niet waarderen: 'Hij nam altijd iedereen in de maling'

Wesley Sneijder blijkt tijdens zijn loopbaan een echte lolbroek te zijn geweest. Als we Khalid Boulahrouz mogen geloven tenminste. De twee speelden tussen 2004 en 2012 samen bij Oranje en

Boulahrouz vertelt in gesprek met Helden over de nasleep van zijn overtreding op Cristiano Ronaldo tijdens het WK van 2006. In de achtste finale met Portugal schopte hij de toen jonge aanvaller uit de wedstrijd.

Wesley Sneijder stopt bij chaotische Utrechtse amateurclub Wesley Sneijder stopt na dit seizoen bij de Utrechtste voetbalclub DHSC. Het rommelt bij de vereniging, waar het sportpark zelfs naar Sneijder is vernoemd. De club kampt onder meer met flinke schulden.

De twee kwamen elkaar later weer tegen tijdens Chelsea- Manchester United én bij de EK- wedstrijd Portugal-Nederland in 2012 in Charkov. En daar zag Sneijder zijn kans schoon. "Hij probeert iedereen in de zeik te nemen", aldus de lachende Boulahrouz.

"Een dag voor de wedstrijd trainden we op het veld van de wedstrijd", vertelt Boulahrouz. "De Portugezen waren al klaar en daarna mochten wij. Toen ik de kleedkamer uitkwam, stonden Wesley Sneijder, Arjen Robben en volgens mij ook Rafael van der Vaart met Cristiano te kletsen. Die kenden elkaar natuurlijk ook van Real Madrid."

'Typisch Wesley'

"Ik zag hen niet, maar toen Wesley mij zag, riep hij: ‘Kijk Cristiano, je vriend!’", lacht Boulahrouz. "Typisch Wesley, die liep altijd te kloten. Ronaldo reageerde normaal. Niet lachen ofzo, ik denk dat hij dat niet kon waarderen, of mij niet kon waarderen. Ik ben er niet heen gegaan, had ook niet echt de behoefte om jaren later mijn excuses aan te bieden."

Beluister de podcast hieronder: