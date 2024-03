'Wijnaldum en Bergwijn stonden huilend aan mijn bureau': Marcel Brands over eerste periode bij PSV

Marcel Brands is bezig aan zijn tweede periode bij PSV. Eerst was hij er technisch directeur, nu is hij algemeen directeur. Brands heeft nog wel wat mooie herinneringen aan de tijd dat hij de ingaande en uitgaande transfers regelde in Eindhoven.

"Ik kan heel erg genieten van een jeugdspeler waar je het in ziet zitten", vertelt Brands in de podcast De Beslissers van FC Afkicken. Onder zijn leiding groeide Steven Bergwijn uit van jeugd- tot sterspeler. Ook verkocht hij Georginio Wijnaldum voor een flink bedrag aan Newcastle United. Dat tweetal kende ook mindere periodes in Eindhoven.

"Ik heb ooit Georginio Wijnaldum huilend aan mijn bureau gehad. Hetzelfde geldt voor Steven Bergwijn. Die laatste had toen een iets te hoog vetpercentage. Phillip Cocu, de trainer van destijds, liet hem allemaal rondjes lopen", herinnert Brands zich.

"Bergwijn kwam naar me toe, hij zat in zak en as. Dan ga je met zo’n jongen praten en probeer je hem bewust te krijgen. Uiteindelijk bloeit hij op en wordt zo’n jongen fantastisch bij PSV. Bergwijn is uiteindelijk voor 30 miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur."

Carrières na PSV

Overigens werd het avontuur bij Bergwijn bij Tottenham Hotspur geen succes. De Oranje-international wist nooit echt een vaste basisplaats af te dwingen. Wijnaldum daarentegen deed het een stuk beter in Engeland. Hij verdiende bij Newcastle United een transfer naar Liverpool en won met die club alles wat er te winnen viel.

Inmiddels voetbalt Bergwijn weer bij Ajax en zit Wijnaldum bij het Saoedische Al-Ittifaq. Vrijdag speelde hij zijn 91e interland voor het Nederlands elftal, waarin hij scoorde. Wijnaldum maakte de 2-0.