Botic van de Zandschulp plaatst zich voor hoofdtoernooi in Rome, Arantxa Rus uitgeschakeld

Goed nieuws voor Botic van de Zandschulp, die in een mindere periode zit. Hij won in de kwalificatie voor het ATP-toernooi van Rome met 2-0 van Facundo Bagnis: 6-3, 6-1.

De 28-jarige Van de Zandschulp mag nu meedoen aan het hoofdtoernooi. Hoewel de Nederlandse tennisser en de Argentijnse Bagnis zeven plekken schelen op de wereldranglijst (112 om 119), won Van de Zandschulp met gemak.

Ook Jesper de Jong probeerde zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi, maar hij verloor met 2-1 in sets van Brandon Nakashima.

Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor doet ook mee in Rome. Hij mag de eerste ronde overslaan als nummer 23 van de plaatsingslijst.

Arantxa Rus

Het vrouwentoernooi in Rome was al begonnen. Arantxa Rus kwam in de eerste ronde in actie tegen Camila Osorio uit Colombia. Rus kwam met 1-0 voor, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in sets: 6-4, 3-6, 4-6. Osorio neemt het in de volgende ronde op tegen Madison Keys.