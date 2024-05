Manuel Neuer blij dat Matthijs de Ligt terugkeert tegen Real Madrid: 'Stabiele verdediging is cruciaal'

Matthijs de Ligt was in het heenduel van de halve finales in de Champions League tegen Real Madrid afwezig. Hij was niet fit genoeg en werd vervangen door Kim Min-Jae. Tijdens de return in Madrid is hij er wel weer bij.

Doelman Manuel Neuer is blij dat de Nederlander weer inzetbaar is. "De verdediging is heel belangrijk voor ons", zei hij op de persconferentie voorafgaand aan het duel van Bayern München tegen Real. "Een stabiele achterhoede is cruciaal."

Neuer hoopt met Bayern een finaleplek op het toernooi te kunnen bemachtigen. "We zijn hier niet met angst naartoe gekomen. We hebben er veel vertrouwen in", aldus de 38-jarige Duitser. "We hadden de kans om Real thuis te verslaan, dus dan hebben we hier ook die kans."

Voorbereid op ieder scenario

Tijdens het heenduel in München werd het 2-2. Het kan dus nog alle kanten op woensdagavond. Dat weet Neuer ook. Bayern is voorbereid op ieder scenario. Dus ook op een strafschoppenreeks. "Het is een halve finale, een wedstrijd in de knock-outfase. Als doelman moet je daarop voorbereid zijn. Als team hebben we ons ook voorbereid om 120 minuten te spelen."

"Het zal erop aankomen welk team op woensdag het best in vorm is", vervolgt Neuer. "De eerste goal is ook belangrijk, dan deel je meteen een tik uit. De kleine dingen zijn altijd belangrijk tegen een team als Real."