Ajax haalt 16-jarig keeperstalent weg bij Standard Luik

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Martin Henrion over een transfer naar Amsterdam. De 16-jarige keeper komt over van Standard Luik en stond ook in de belangstelling van meerdere Bundesliga-clubs.

De Belg tekent in Amsterdam een contract dat op 1 juli 2024 ingaat en een looptijd heeft van drie jaar. De overstap van Henrion is onder voorbehoud van enkele formaliteiten, zo is te lezen op de website van Ajax.

In maart gingen al geruchten rond over een transfer van talentvolle keeper. Henrion heeft zijn aflopende contract bij Standard niet verlengd en ook in Duitsland hadden ze hem dus in het vizier. Ajax heeft uiteindelijk aan het langste eind getrokken.

Henrion op dit moment in de jeugd van Standard Luik. De Belgisch jeugdinternational zal komend seizoen worden toegevoegd aan de selectie van Ajax O17.