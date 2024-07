Yankuba Minteh neemt in open brief op Instagram afscheid van Feyenoord: 'Ik blijf jullie volgen'

Yankuba Minteh maakte onlangs via Feyenoord van Newcastle United de overstap naar het Engelse Brighton & Hove Albion. De Gambiaanse aanvaller was ondanks zijn huurstatus geliefd door de Rotterdamse supporters en daarom nam hij op zijn Instagram nog even de tijd om afscheid te nemen van de supporters.

"Hoi Feyenoord-fans, hoe gaat het met jullie? Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken voor de fantastische support in mijn tijd bij Feyenoord", begint Minteh op zijn Instagram-pagina. "Ten eerste wil ik gedag zeggen tegen de club, de spelers en de staf. Ik wil deze kans gebruiken om jullie te bedanken voor de geweldige tijd en herinneringen samen."

Nieuw hoofdstuk

Voor Minteh was het echter tijd om te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. "Ik hou van de club, maar ik begin nu aan een nieuw hoofdstuk. Ik wil dan ook de supporters, de fans en de staf en iedereen binnen de club bedanken voor de geweldige support en de fantatische tijd die we samen hebben doorgebracht. Ik blijf jullie volgen en jullie wedstrijden kijken. Veel succes in het nieuwe seizoen! Heel erg bedankt jongens, voor het goede seizoen!"

Teamgenoten

Onder de post reageren diverse teamgenoten van Feyenoord op het dankwoord van Minteh. 'We gaan je hier zo erg missen', reageert Quilindschy Hartman onder de post. 'Veel geluk', reageert Thomas van der Belt en Bart Nieuwkoop wenst Minteh 'al het beste in de toekomst'.

Mats Wieffer

Mogelijk krijgt Minteh bij Brighton nog wel gezelschap van een teamgenoot van Feyenoord. Mats Wieffer is volgens verschillende media op dit moment bezig met een transfer naar The Seagulls. Brighton zou dertig miljoen euro neertellen voor Wieffer en de middenvelder tekent een vijfjarig contract in Engeland.