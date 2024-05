'Ze hebben de club te schande gemaakt': ADO schaamt zich kapot en komt met keihard statement

ADO Den Haag vloog zaterdag na een schandalige vertoning op én naast het veld uit de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Na afloop kwam algemeen directeur Natascha van Grinsven-Admiraal met een keihard statement.

Ze stond zender ESPN precies één minuut te woord. Ze had precies uitgekiend wat ze wilde zeggen en hoe ze dat wilde brengen. Ze moest wel, want niet alleen de voetballers maar vooral de fans hadden de club in de eerste helft veel schade berokkend. Zij gooiden tijdens de desastreuze eerste helft vuurwerk op het veld en verlieten het uitvak bij Excelsior al vechtend en slopend.

ADO-keeper Nick Marsman schaamt zich: 'Wat er in het uitvak gebeurde, kon niet. Maar wat wij deden ook niet' Nick Marsman had een vreselijke avond in Rotterdam. Hij kreeg zeven goals om de oren in de wedstrijd Excelsior- ADO Den Haag. Al na 40 minuten had hij vier doelpunten te incasseren, in de tweede helft kwamen daar nog drie bij. Een unicum voor de keeper, maar geen fijne. "Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt."

'Ik schaam me kapot'

Het zorgde ervoor dat de wedstrijd meer dan een uur werd stilgelegd. Uiteindelijk verloor ADO in Kralingen met 7-1. "Tsja, wat kan ik zeggen?", begint Van Grinsven haar statement. "Ik schaam me kapot voor onze supporters. Iedereen schaamt zich kapot. Dit was hét moment om achter de club te gaan staan en te supporten. Maar ze hebben de club te schande gemaakt."

Excelsior-uitblinker vindt gallery play tegen ADO Den Haag er gewoon bij horen: 'We hoeven elkaar niet neer te schoppen' Kenzo Goudmijn was lekker op dreef in de 7-1-overwinning van Excelsior op ADO Den Haag. Met één goal en twee assists had hij een grote bijdrage aan de monsterscore. In de tweede helft ging Excelsior wat 'gallery play' vertonen. Lazaros Lamprou probeerde een mooi trucje en werd even later kind van de rekening. Goudmijn vindt dat niet netjes.

'Verschrikkelijk en ongelofelijk'

De algemeen directeur zegt er 'helemaal niks van te begrijpen' dat de 'fans' zich zo misdroegen. "Het is echt verschrikkelijk en ongelofelijk. We zijn het hele jaar hard aan het werk om een ander ADO neer te zetten. Dit is niet wie wij willen zijn. Onze excuses aan Excelsior en aan alle supporters die in het stadion waren."

Troy Parrott in de wolken na zijn eerste hattrick ooit: 'Ik vond mijn eerste goal absoluut de mooiste' Stiftmeneer Troy Parrott heeft zijn eerste hattrick binnen. De spits van Excelsior scoorde er drie binnen het eerste half uur in de 7-1-overwinnig op ADO Den Haag. Het was een wedstrijd met veel randzaken, ook dát was een primeur voor hem. Hij zat nog nooit zo lang binnen na een onderbreking. "Dat is gewoon echt heel vervelend, als je er zo lekker in zit."

'Keihard aanpakken'

Ze belooft het wangedrag van de ADO-supporters 'keihard aan te pakken'. Op andere vragen wilde Van Grinsven niet ingaan. "Ik snap dat je meer vragen hebt", richtte ze zich tot de verslaggever van ESPN. "Maar als je het niet erg vindt, wil ik het graag bij dit statement laten." Dat vond de interviewer wel erg, maar hij kreeg desondanks niet meer antwoorden van de algemeen directeur van ADO.

Excelsior in finale play-offs na wangedrag van ADO-aanhang, ME ruimt uitvak leeg Excelsior heeft zaterdagavond in eigen huis vrij gemakkelijk de finale van de play-offs gehaald. Al voor rust stond het 4-0 voor de Kralingers, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Het was hommeles in het uitvak en er werd vuurwerk op het veld gegooid. Nadat het uitvak was leeggeruimd kregen we een verlengde tweede helft, daarin gebeurde weinig meer. Het werd 7-1 op Woudestein en dat maakt over twee wedstrijden de stand 9-2.

Excelsior tegen NAC

ADO kan de Eredivisie dus definitief weer een jaar vergeten na de dikke nederlaag tegen Excelsior. De Rotterdammers gaan naar de finale van de nacompetitie tegen NAC Breda. De winnaar speelt komend seizoen in de Eredivisie.