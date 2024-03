'Hij overschat zichzelf': analisten snappen niks van bizarre vrije trap van Jordan Henderson

Jordan Henderson zorgde voor ongeloof aan de tafel bij Studio Voetbal. De Engelse gelegenheidsaanvoerder van Ajax nam zondag een vrije trap tegen Sparta, maar probeerde een variant. De mislukte totaal. Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen, twee erkend vrije trappen-specialisten, keken vol verbazing naar de actie van Henderson.

Janssen wilde zelfs bijna zijn tv uitzetten. "Dit is écht een kans, van deze afstand." Een 'ideale afstand', zo noemde Janssen het. Bij Ajax speelde ook Branco van den Boomen, die al eens bewezen heeft een vrije trap te kunnen nemen. "Een speler met een aardige trap", benadrukte Janssen. Van den Boomen scoorde in zijn carrière acht directe vrije trappen.

"Ik gooide bijna m'n schoen door de tv", kwam Van Hooijdonk tussendoor. Janssen had dit niet gepikt, als hij in het team zat en op het lijstje stond. "Je pakt die bal en dan zeg je gewoon 'wegwezen'."

Gouden invallers redden Ajax van blamage bij Sparta, dat dikke voorsprong uit handen geeft Sparta had Ajax op de knieën, maar liet de Amsterdammers alsnog glippen. De Rotterdammers kwamen op Het Kasteel zelfs 2-0 voor, maar konden die voorsprong niet over de streep trekken.

Belangrijkste man

Janssen verbaast zich verder hoe Henderson zo belangrijk wordt gemaakt. "Aanvoerder. Wordt overal neergezet om hem maar op het veld te zetten, daar lijkt het een beetje op. Neemt alle corners en vrije trappen. Volgens mij is het gewoon een speler die meedoet, maar niet meer dan dat. Nu wordt er gedaan alsof Maradona op het veld staat."

Daar haakte Van Hooijdonk op in. "Hij móet slagen. Het kwalijke vind ik nog dat hij zich gaat bemoeien met dode spelmomenten terwijl je met Van den Boomen een specialist hebt. Als je deze variant wil doen, dan moet je dat met hem doen. Ik vind het echt schandalig."

Reactie Van 't Schip

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd gaf trainer John van 't Schip tekst en uitleg over de vrije trap. "Deze hebben we op de training geoefend, alleen hun (Henderson en Van den Boomen, red.) bepalen wanneer ze hem uitvoeren."

Hugo Borst

In zijn column in het Algemeen Dagblad bleek dat Hugo Borst het roerend eens was met Janssen en Van Hooijdonk. De columnist vond het belachelijk dat Van den Boomen werd weggestuurd, terwijl hij de specialist is. Borst zei over Henderson: "Zijn houding was misplaatst en beledigend."

Borst noemt Henderson het 'cement tussen de stenen' en vooral niet meer dan dat. "Bij Liverpool, tussen geweldige spelers, was jij nuttig, soms goed. Bij Ajax, tussen matige spelers, ben je matig, meestal slecht."