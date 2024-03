Jordan Henderson reageert op trieste aftocht Ajax in Europa: 'Heel frustrerend'

Jordan Henderson zag dat bij Ajax bijna alles fout ging op bezoek bij Aston Villa. De Amsterdammers beleefden in Engeland een dramatische avond en werden zo kansloos (4-0 nederlaag) uitgeschakeld in de Conference League.

"Een hele moeilijke avond", begint Henderson na afloop van de wedstrijd. "Het is zwaar omdat ik het gevoel had dat we de eerste helft goed eindigde en de tweede helft nog steeds in de wedstrijd zaten bij de stand van 1-0." Op dat moment had de 33-jarige middenvelder nog steeds het idee dat ze de wedstrijd konden winnen.

"Maar dan krijg je een tweede doelpunt tegen, een rode kaart en twee of drie blessures en lijkt alles fout te gaan na dat moment." Het was een kantelpunt in de wedstrijd. "Vanaf dat punt is het erg moeilijk om nog terug in de wedstrijd te komen. Het is heel frustrerend."

Henderson kreeg geen warm welkom in Villa Park, maar werd uitgefloten door de Engelse supporters. Daar had Henderson geen last van tijdens de wedstrijd. "Uiteindelijk draait het om voetbal. Het is een fantastische club met fantastische fans en een geweldig team. Ik wens ze het beste."

De Engelsman is ook te spreken over de manier waarop Aston Villa de wedstrijd in ging. "Villa is een goed team. Ze zaten goed in de wedstrijd en het is een ervaren team. Ik denk dat het verschil in ervaring van de teams erg goed zichtbaar was deze avond."

Hij werd ook nog gevraagd naar zijn plaats in de selectie van het nationale team van Engeland. "Dat is weer iets om trots op te zijn, maar de focus was echt alleen maar op de wedstrijd van vandaag en helaas was het een moeilijke avond."