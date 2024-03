Zirkzee helpt Bologna aan overwinning in directe Champions League-strijd met Atalanta

Joshua Zirkzee heeft zich zondag weer eens van waarde getoond voor zijn Bologna. In de strijd om de Champions League boog Bologna een achterstand in Bergamo om in een overwinning op Atalanta: 1-2.

Het dit seizoen verrassend sterk presterende Bologna vergroot zo het gat met de achtervolgers AS Roma en Atalanta. Nummer vier Bologna staat op 51 punten na 27 duels. Roma volgt met 4 punten minder. Atalanta staat nu zesde op 5 punten achterstand.

Zirkzee en Beukema winnen Nederlands onderonsje

In Bergamo zagen we zondagavond veel Nederlanders. Bij Atalanta speelden Marten de Roon en Teun Koopmeiners de hele wedstrijd. Mitchel Bakker en Hans Hateboer moesten van de kant blijven toekijken hoe Zirkzee en Sam Beukema met de drie punten naar huis gingen.

In de gelijk opgaande Champions League-strijd nam Atalanta het heft in handen en kwam het binnen een half uur spelen op voorsprong via Ademola Lookman. Daarvoor had Koopmeiners al een vroege gele kaart te pakken.

Bologna buigt het om tegen Atalanta

In de tweede helft was het de beurt aan de bezoekers die voorafgaand al vijf Serie A-wedstrijden op rij gewonnen hebben. Koopmeiners hielp daarbij door een overtreding te begaan in de zestien. Zirkzee faalde niet vanaf elf meter en niet lang daarna was het zelfs 1-2. Lewis Ferguson was daar verantwoordelijk voor.

Koopmeiners in de fout, Zirkzee profiteert ⚽️

De Nederlander van Atalanta begaat een fout in de zestien ✖️



Topscorer Joshua Zirkzee gaat achter de bal staan en rond koeltjes af 👏#ZiggoSport #SerieA #AtalantaBologna pic.twitter.com/ocfe95uJto — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2024

Zirkzee kon nog voor eindsignaal gaan genieten

Zirkzee, kon in de 81ste minuut alvast gaan nagenieten toen hij werd vervangen door oud-AZ-aanvaller Jens Odgaard. Zirkzee werd deze week ook opgenomen in de voorselectie van Oranje.

De andere Bologna-Nederlander Beukema bleef sterk in de verdediging en hield in de slotfase met zijn collega's van de Bologna-verdediging het doel schoon. Bologna kan langzamerhand aan een Champions League-feestje gaan denken. Atalanta moet in de achtervolging.