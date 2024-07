Deense renner in Tour de France verft snor in opvallende kleur: 'Dat was de weddenschap'

Magnus Cort had al de mooiste snor van het hele Tourpeloton en hij is nu nog mooier geworden. Door een weddenschap moest hij zijn moustache verven en dat gebeurde op de rustdag. Het resultaat mag er wezen en de flamboyante Deen zal er nog meer door opvallen.

"Ik ben in de val gelokt. Ik denk dat ik 146.000 volgers had, en er is een groot profiel op Instagram dat het leuk vond als ik mijn snor zou verven bij 200.000 volgers. Dat duurde maar 24 uur", zei Cort eerder deze Tour de France in gesprek met Eurosport. "Dus ik heb nu een klus te klaren. Maandag op de rustdag zal het gebeuren. Mijn vriendin is er totaal niet blij mee, maar zo is het leven."

Rustdag is verfdag

Maandag tijdens de tweede rustdag in de Ronde van Frankrijk kroop de Deen in de stoel voor de verfsessie. Een dag eerder zei hij nog: "Ik moet het blauw verven als ik 200.000 volgers bereikte op Instagram. Dat was de weddenschap. Nu moet ik de laatste week fietsen met een blauwde moustache."

Het resultaat (zie video hierboven) mag er wezen. Cort zal de komende dagen met een babyblauwe snor in beeld verschijnen. 'Hij had zijn haar ook blauw moeten verven', reageerde een wielerfan onder de video van Uno-X Mobility. Het officiële account van de Tour de France schreef: 'We kijken er naar uit om de bluestache te zien'.

Cort in deze Tour de France

In de zesde etappe zette Cort zijn beste klassering neer in deze Ronde van Frankrijk. De Deen kwam als dertigste over de streep in de rit die werd gewonnen door Dylan Groenewegen. In de dertiende rit van Agen naar Pau werd Cort uitgeroepen tot strijdlustigste renner. In het algemeen klassement staat hij op een 88ste plaats met bijna drie uur achterstand op geletruidrager Tadej Pogacar.

