Mathieu van der Poel schittert op rustdag Tour de France met speciaal tenue voor opa Poulidor

Alpecin-Deceuninck houdt de traditie in de Tour de France in leven met de lancering van het nieuwe 'Merci Poupou-tenue'. In 2021 maakte Mathieu van der Poel zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, waarmee hij in de voetsporen trad van Raymond Poulidor, de opa van Van der Poel. De wielerploeg lanceert een speciaal tenue voor het team en zelfs een uniek exemplaar voor de wereldkampioen.

De renners van Alpecin-Deceuninck verschijnen tijdens de tweede rustdag in de Tour de France in een 'Merci Poupou-tenue'. Het speciale shirt is geïnspireerd op het geel-paarse shirt van Mercier, waar Poulidor in het verleden actief was. Het exemplaar krijgt net als het reguliere shirt van Alpecin een 'denim look'

Mathieu van der Poel krijgt aangepaste regenboogtrui

Van der Poel valt tijdens wedstrijden al behoorlijk op dankzij zijn prachtige regenboogtrui, die hij na zijn winst op het wereldkampioenschap in Glasgow één jaar lang mag dragen. Echter rijdt MvdP tijdens de tweede rustdag in Frankrijk rondt met een unieke versie. De regenboogtrui van de wereldkampioen heeft de Poupou-kleuren gekregen. Bovendien is er een afbeelding op het shirt te vinden van het gezicht van Poulidor en zijn kleinzoon.

Van het speciale shirt zijn slechts 50 exemplaren gefabriceerd. Eén van de shirts is bestemd voor Van der Poel zelf en de overige shirts worden geveild voor het goede doel. De opbrengst gaat naar verschillende organisaties die mogelijkheden bieden voor kinderen om in beweging te komen.

Mathieu van der Poel in zijn aangepaste regenboogtrui. ©Alpecin-Deceuninck

Fiets en bril krijgen ook een nieuw ontwerp

Naast de aanpassing aan de regenboogtrui krijgen de fiets en bril van de 29-jarige Nederlander een nieuwe look. In samenwerking met Oakley en Canyon zijn een speciale bril en fiets ontworpen in de kleuren van Poupou.

Poulidor keek met veel interesse naar de koersen van zijn kleinzoon. Helaas kon hij het debuut van Mathieu in de Tour de France niet meer bijwonen. De Fransman overleed in 2019 op 83-jarige leeftijd. Poulidor was ontzettend populair in Frankrijk en werd later één van de gezichten van de Tour. Hij nam veertien keer deel aan La Grande Boucle. Drie keer moest Poulidor genoegen nemen met een tweede plaats in het eindklassement, wat hem de bijnaam 'Eeuwige Tweede' opleverde.

