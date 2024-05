Giro d'Italia, etappe 20 | Laatste kans op tijdwinst in zware bergetappe

In de twintigste etappe van de Ronde van Italië kunnen de renners nog voor de laatste keer alles geven in strijd om het algemeen klassement. De voorlaatste rit telt 4.200 hoogtemeters, waardoor je bij een slechte dag veel tijd kan verliezen met de finish in zicht. Wie kan er een succesvolle demarrage plaatsen en posities winnen in het klassement? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De oplettende tv-kijker zag in de etappe van vrijdag een oud-renner in beeld verschijnen. Niemand minder dan Johnny Hoogerland stond langs de weg om de de renners in de Giro aan te moedigen. Het leverde komische beelden op waarin hij met een koeienbel in zijn hand mee ging rennen met de koplopers. De inmiddels 41-jarige Hoogerland fietst nog altijd veel en droeg ook vrijdag wielerkleding. Hij woont tegenwoordig in Oostenrijk, waar hij fietstoeristen ontvangt in Pension Hoogerland.

Geweldige beelden: oud-renner Johnny Hoogerland duikt plots op tijdens Giro-etappe Johnny Hoogerland knalde vrijdag een stukje mee de berg op tijdens de negentiende etappe van de Giro d'Italia. Niet op de fiets, maar rennend en met een koeienbel in zijn hand. De oud-renner moedigde de koplopers fanatiek aan.

Het parcours | Alpago > Bassano del Grappa (184 km)

Het profiel van deze etappe is vrij duidelijk. De eerste 80 kilometer is slechts een aanloop naar de 95 resterende kilometers waar vuurwerk mag worden verwacht. Na 30 kilometer vanaf de start uit Alpago bereiken de renners de Muro di ca’del Poggio. Een kort muurtje met een gemiddelde stijgingspercentage van 12,1 procent. Vervolgens wordt de route vervolgd richting de voet van een serieuze klim.

De Monte Grappa is een klim van eerste categorie. Hij is 18,2 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijgingspercentage van 8,1 procent. Het is een behoorlijk constante klim die de renners tot een hoogte van 1.668 meter brengt. Echter wordt de Alpenberg deze rit twee keer aangedaan, waardoor na de afdaling de weg opnieuw uitkomt aan de voet van de klim. Met de top op 31 kilometer van de streep rest de koploper enkel een afdaling naar de overwinning.

Profiel van de twintigste etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Met de twee beklimmingen van de pittige Monte Grappa gaat er ongetwijfeld een renner winnen met goede klimmersbenen. De vraag is vooral of de winnaar uit een succesvolle vlucht komt of dat de klassementsrenners gaan strijden om de ritzege. Aangezien de man in het roze al meerdere keren over deze gevreesde etappe heeft gesproken, vermoeden wij dat hij nog een speciaal kunstje in petto heeft.

Autorijders krijgen duidelijk advies in Slovenië: 'Laat het racen aan Pogacar over' Tadej Pogacar maakt tijdens zijn debuut in de Ronde van Italië veel indruk. Met maar liefst vijf ritzeges en de roze trui stevig om zijn schouders is hij dé grote man in de Giro. Dat maakt in zijn thuisland veel los. Sterker nog op de Sloveense snelwegen wordt de klasse van hun held ingezet om snelheidsduivels te ontmoedigen.

Dan hebben we het natuurlijk over Tadej Pogacar. En laten we eerlijk zijn. Als de Sloveen zijn zinnen heeft gezet op een etappe, kan de concurrentie zich beter bergen. Daarin speelt mee dat het peloton vlakbij zijn thuisland koerst. Dat thuisvoordeel zou hem zomaar eens extra kunnen motiveren om nog één keer flink uit te halen deze Giro.

Want of Pogacar nou al vijf zeges op zijn naam heeft staan of niet. Zo een iconische etappe wil de kopman van UAE Team Emirates graag op zijn palmares bijschrijven. Grote kans dat hij vandaag solo over de finish komt, en twee handen moet gebruiken om aan te tonen hoeveel ritzeges hij dan bij elkaar heeft gefietst.

Giro-leider Tadej Pogacar blijft maar winnen: dit is de enorme prijzenkast van het wielerfenomeen Tadej Pogacar lijkt dit seizoen onverslaanbaar. De Sloveen wint de ene wedstrijd na de andere en niets lijkt hem te stoppen richting de eindzege van de Giro d'Italia. Het zorgt ervoor dat de pas 25-jarige bouwt aan een enorme prijzenkast.

Het verschil met de rest van de klassementsrenners is immens groot. Maar Daniel Felipe Martínez laat deze drie weken wel zien constant met de beste mannen bergop mee te kunnen. De Colombiaan beschikt over een goed eindschot waarop hij vaak kan vertrouwen. Toch lijkt dat niet voldoende om de rozetruidrager te kunnen uitdagen. Bovendien denken wij dat de renner van BORA-hansgrohe niet in de aanval gaat om zijn twee plaats te verdedigen. Het zou voor het eerst in de carrière van Martínez zijn dat hij op het podium eindigt in een grote ronde.

Iemand die hoogstwaarschijnlijk wél ten aanval trekt is Antonio Tiberi. Vanwege de intense strijd om de witte trui heeft de Italiaan van Bahrain-Victorious nog genoeg om voor te spelen. Daarnaast kan hij nog een plek in het klassement stijgen wanneer hij driekwart minuut goedmaakt op Ben O'Connor. De huidige nummer vier heeft het de laatste etappes zwaar, waardoor Tiberi de Australiër wel eens goed kan gaan testen.

Antonio Tiberi gaat ongetwijfeld een aanval doen op de vierde plaats van Ben O'Connor © Getty Images

Tiberi is in strijd verwikkelt om het jongerenklassement met Thymen Arensman. De Nederlander maakt nog altijd kans op de witte trui, maar speelt wel een dubbelrol deze ronde. Bij INEOS Grenadiers moet hij namelijk ook kopman Geraint Thomas uit de brand helpen. Mocht Arensman de vrijheid krijgen om voor eigen kans te rijden kan hij wel richting een mooie ereplaats fietsen in zijn traditionele sterke derde week. Echter lijkt de focus bij het team te liggen op het veiligstellen van de podiumplaats van Thomas. Misschien dat de Brit nog wel een poging gaat wagen om naar de tweede plaats in het klassement te klimmen.

Thymen Arensman komt dag na relletje met duidelijk signaal in Giro: 'Blij dat ik dit kon doen' Thymen Arensman kreeg na de Giro-etappe van dinsdag de nodige kritiek op zijn optreden en liet een dag later direct zien zich dat aan te trekken. De nummer zes van het algemeen klassement deed in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië wat hij volgens sommigen een dag eerder naliet.

De eerdergenoemde Ben O'Connor reed de eerste twee weken sterk. Toch vormen er zich nu langzaam haarscheurtjes in de benen van de kopman van Decathlon AG2R. O'Connor is niet meer helemaal fit en hoopt vooral zijn positie te kunnen behouden. Tot slot kunnen we nog een scenario bedenken waar Nairo Quintana zegeviert. De Colombiaan staat op ruime achterstand in het klassement, waardoor hij ongetwijfeld de ruimte krijgt. Als hij er in slaagt om met een voorsprong aan de slotklim te beginnen zou hij wel eens kunnen verrassen.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Tadej Pogacar

** Daniel Felipe Martínez, Antonio Tiberi

* Thymen Arensman, Geraint Thomas, Ben O'Connor, Nairo Quintana

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

Algemeen klassement voor etappe 20

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 71:24:03 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +7:42 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +8:04 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +9:47 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +10:29 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +11:10 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +12:42 Einer Rubio Movistar Team +13:33 Filippo Zana Team Jayco AlUla +13:52 Jan Hirt Soudal Quick-Step +14:44

Etappeschema, uitslagen en klassementen Giro d'Italia 2024 Vanaf zaterdag 4 tot en met zondag 26 mei wordt in de Giro d'Italia gestreden om de roze trui. Na 21 etappes wordt duidelijk wie in Rome Primoz Roglic gaat opvolgen als winnaar van het eindklassement. In dit artikel kun je alle informatie vinden over alle etappes, klassementen een deelnemers van de Ronde van Italië.

Live

Refresh de pagina om de huidige situatie van de koers te bekijken