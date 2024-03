Jasper Philipsen wint Brugge-De Panne na botsing met Tim Merlier: 'Ik wil niemand de dood injagen'

De Belgische sprinter Jasper Philipsen is voor het tweede jaar op rij de winnaar van voorjaarsklassieker Brugge-De Panne geworden. Afgelopen weekend won hij nog het monument Milaan-San Remo. Een incident tijdens de eindsprint leidde tot flink wat frustratie bij zijn landgenoot Tim Merlier.

Het was een chaotische slotfase in de Vlaamse koers. De sprinttreintjes waren bijna allemaal volledig ontregeld. Philipsen bleef in het wiel van landgenoot Tim Merlier en samen reden ze nog bijna de hekken in. Danny van Poppel (de beste Nederlander op de derde plaats, red.) ging de sprint aan en reed links van de weg. De twee Belgen raakten elkaar, maar konden gelukkig blijven zitten. In tweede instantie sprint Philipsen iedereen eruit. Merlier kwam furieus over de finish.

Volgens Merlier had het incident ook verkeerd kunnen aflopen, maakte hij duidelijk met boze handgebaren. "Met een paar gebroken sleutelbenen. Of nog erger...", zei hij na afloop. Op het moment dat ik wil aangaan, krijg ik van achter een duw. Als ik doorduw, gaat Jasper over de vangrail en ben ik waarschijnlijk de schuldige. Misschien ben ik te braaf, maar ik wil ook niemand de dood injagen."

🚴🇧🇪 | Jasper Philipsen! Er staat geen maat op de Vlam van Ham! Tim Merlier wordt tweede. 🇧🇪🔥 #ClassicBruggeDePanne



De sprinter van Alpecin-Deceuninck zag dat anders. "Danny van Poppel reed voor ons en ik probeerde hem links te passeren", vertelde Philipsen bij Sporza. "Ik kon niet inschatten wat Danny van plan was, maar hij ging ook naar links. Daardoor werd het gat wel heel klein. Ik kwam in aanraking met Merlier. Ik kon nog net de benen stilhouden voor er iets gebeurde. Het is een beetje jammer, maar ik ben blij dat ik nog een goede sprint heb kunnen rijden."

Er stonden in Brugge de nodige grote namen wat betreft sprinters aan de start. Zo waren Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Arvid de Kleijn, Merlier, Phil Bauhaus, Sam Welsford en Pascal Ackermann aanwezig in België.