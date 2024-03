Dylan Groenewegen met andere aanpak naar de Tour: 'Ik miste die piek vorig jaar'

Dylan Groenewegen staat woensdag aan de start van Brugge-De Panne, een van dé Vlaamse sprinterskoersen in het voorjaar. De Nederlandse sprinter kent nog niet de beste start van het seizoen en maakt zich op een andere manier op voor de Tour de France later dit jaar.

Het zit Groenewegen dit seizoen nog niet mee. Een eendagskoers in Valencia werd gewonnen, maar in de UAE Tour werd hij ziek en in Parijs-Nice was landgenoot Arvid de Kleijn te sterk. Ook werd er met Caleb Ewan een grote naam aan zijn ploeg Jayco-AlUla toegevoegd. Desondanks heeft Groenewegen geen stress.

Toch moet het wel anders bij Groenewegen. Vorig jaar kwam hij er in de Tour niet aan te pas. Dat moet dit jaar wel weer het geval zijn voor de 30-jarige Nederlander. "Ik miste in de Tour wel echt de piek die ik nodig had om een rit te winnen", vertelt Groenewegen aan het Algemeen Dagblad.

Een verschillende voorbereiding moet meer succes opleveren. "Het is niet zo dat ik het roer nu rigoureus omgooi, maar vooral in de periode vlak voor de Tour heb ik te veel bergop getraind. Dat ga ik dit jaar wel echt anders doen."

Jasper Philipsen

De man die wel veel won de afgelopen Tour was Jasper Philipsen. De Belg, die vorige week Milaan-San Remo op zijn naam schreef, won vier etappes. "Iedereen stuitte op hem, want hij was super in vorm. Ik had vaak de snelheid wel, maar het komt aan op de details. Dus niet alles was slecht", zei Groenewegen daarover.

Woensdag kan Groenewegen laten zien wat hij waard is. Met topfavoriet Philipsen staat hij aan de start bij Brugge-De Panne. Ook andere topsprinters zoals Fabio Jakobsen, De Kleijn, Tim Merlier, Phil Bauhaus, Sam Welsford en Pascal Ackermann azen op de winst. Makkelijk zal het dus niet worden voor Groenewegen.