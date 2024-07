Mathieu van der Poel kiest voor veelbesproken witte broek in Tour de France: 'Voor de foto's'

Het is een kwestie die de wielerwereld in tweeën splitst. Draag je als wereldkampioen een witte of een zwarte broek? Mathieu van der Poel reed tijdens de eerste acht etappes van de Tour de France in een zwarte broek, maar in de graveletappe van zondag heeft hij gekozen om in een witte broek te rijden.

Van der Poel pakte vorig jaar in Glasgow als eerste Nederlandse man sinds 1985 de wereldtitel op de weg. Als beloning mag hij een jaar lang in de regenboogtrui rijden, dus ook tijdens de Tour de France. Hij moet dus ook bij elke koers bepalen of hij een zwarte of een witte broek rijdt. Hoewel hij eerder aangaf in het witte kamp te zitten, zagen we hem in het voorjaar vooral met de zwarte broek.

'Voor de foto's'

In de Tour de France leek hij definitief voor de zwarte broek te hebben gekozen, maar voor de start van de negende etappe verscheen hij zondag ineens in een witte broek. De Nederlander gaf tegenover Sporza aan dat hij dat 'voor de foto's' heeft gedaan.

Daarmee zal hij waarschijnlijk de overwinningsfoto bedoelen, want de wereldkampioen is een van de grote kanshebbers om de etappe van zondag te winnen. De renners moeten over meerdere gravelstroken en dat is op het lijf van Van der Poel geschreven.

Discussie over witte broek Kopecky

Lotte Kopecky was eerder dit jaar al het middelpunt van een heftige discussie over de kleur van de broek. De Belgische is de huidige wereldkampioene bij de vrouwen en reed tijdens de Ronde van Vlaanderen met een witte broek. Helaas voor haar was het toen ook nog eens heel slecht weer. Oud-wielrenster Marijn de Vries gaf toen aan dat de wereldkampioen alleen een witte broek aan mag als de zon schijnt.

