Niet topfavoriet Mathieu van der Poel, maar Anthony Turgis wint enerverende gravelrit in Tour de France

Zoals van te voren gedacht is de gravelrit in de Tour de France een spektakel geworden. Tadej Pogacar liet zich meermaals zien, Mathieu van der Poel kwam te laat en Anthony Turgis werd de grote winnaar in Troyes.

De negende etappe van de Tour de France was zo'n 200 kilometer lang en kende vele gravelstroken. Daar werd meermaals op de dag het verschil gemaakt. Zo reed de kopgroep, met daarin Thom Pidcock en Turgis, al vroeg weg. Het peloton hield ze kort bij, maar kwam er uiteindelijk niet aan.

Dat de negende etappe een nerveuze rit was, was gelijk na de start zichtbaar. Het regende aanvallen en het duurde lang voordat er een kopgroep weg was. De ploegen van de klassementsrenners hielden het tempo in het peloton hoog, door met hun kopmannen zoveel mogelijk vooraan te zitten tijdens de stroken gravel. In het eerste halfuur werd er gemiddeld 54,3 kilometer per uur (!) gereden.

Toppers vallen aan

De mannen die gaan voor de eindzege in de grootste wielerronde van het jaar hielden zich niet stil. Eerst was het het Visma | Lease a Bike van Jonas Vingegaard, dat op de tweede gravelstrook de gashendel volledig opendraaide. Zij reden een groot deel van het peloton aan gort en dat zorgde voor chaos. Primoz Roglic miste de slag en kwam een halve minuut achter het peloton te liggen.

Chaos in gravelrit Tour de France: renners moeten lopend verder na versnelling Visma Visma | Lease a Bike heeft grootse plannen tijdens de negende etappe van de Tour de France. De mannen van kopman Jonas Vingegaard trokken op de tweede gravelstrook de gashendel volledig open en dat zorgde voor chaos in het peloton.

Vervolgens was het de beurt aan de man in het geel. Tadej Pogacar leek even te willen weten of iedereen nog aan het opletten was. Hij sprong weg, maar kreeg gelijk Vingegaard in zijn wiel. Remco Evenepoel kon het toen ook niet laten. Tijdens een gravelstrook die omhoog liep, sprong de Belg weg. Pogacar wachtte af en wilde Visma het werk laten doen. Uiteindelijk zaten de grote drie met z’n drieën bij elkaar, maar lieten zij zich gauw terugzakken naar het peloton.

Met nog iets meer dan twintig kilometer te gaan vond Pogacar het genoeg geweest. De leider van het klassement trok door op een gravelstrook en na even een gaatje te moeten laten, konden Vingegaard en ploeggenoot Matteo Jorgenson volgen. De Visma-renners namen niet over, dus onder andere Evenepoel kon terugkeren. Ook op de laatste gravelstrook probeerde Pogacar het weer, maar dit had voor de sterke Sloveen niet het gewenste effect.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel reed eigenlijk een erg goede rit. Hij hield zich de eerste 150 kilometer koest, maar schoof wel telkens mee met de voorste mannen van het peloton. Toen liet de wereldkampioen, die volledig in het wit reed, zich zien. Hij schoof mee met wat achtervolgers. Helaas voor hem en de andere renners, kwamen zij maar niet bij de kopgroep.

Mathieu van der Poel kiest voor veelbesproken witte broek in Tour de France: 'Voor de foto's' Het is een kwestie die de wielerwereld in tweeën splitst. Draag je als wereldkampioen een witte of een zwarte broek? Mathieu van der Poel reed tijdens de eerste acht etappes van de Tour de France in een zwarte broek, maar in de graveletappe van zondag heeft hij gekozen om in een witte broek te rijden.

Minuut stilte

De etappe startte in Troyes en werd voorafgegaan aan een minuut stilte. Tijdens de Ronde van Oostenrijk kwam André Drege ten val in de afdaling. Hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Aan de start van de gravelrit werd daarbij stilgestaan door de renners, de organisatie en het publiek.

Tour de France treurt om overleden renner, peloton staat stil bij drama De Ronde van Frankrijk staat stil bij het overlijden van wielrenner André Drege, die zaterdag om het leven kwam tijdens een val in de Ronde van Oostenrijk. Voor de start van de negende tourrit was er een eerbetoon voor Drege.

Klassementen