Olav Kooij bezorgt Visma eerste seizoenszege in massasprint Almería

Olav Kooij heeft in de Clásica de Almería zijn ploeg Visma - Lease a Bike de eerste zege van het seizoen geschonken. De 22-jarige Nederlander, sprinter van beroep, was na ruim 192 kilometer tussen Puebla de Vicar en Roquetas de Mar de snelste.

Kooij versloeg in de massasprint de Italianen Matteo Moschetti en Matteo Trentin. De Nederlander maakte het nog even spannend door nonchalant vroeg te juichen, maar haalde het nog net voor een ultieme jump van Moschetti.

"Ik voelde me erg goed, maar toen ik op de streep naar links keek, zag ik opeens Moschetti", zei Kooij na afloop. "Misschien had ik eerder moeten kijken. Dat zijn fouten die je maakt in de eerste wedstrijd. We hadden wind tegen in het laatste stuk en dan verlies je wat snelheid."

Olav Kooij kreeg hulp van Wout van Aert

Kooij had in Wout van Aert, in zijn eerste koersdag op de weg, de perfecte lead-out. De twee, die vorig jaar een erg succesvolle samenwerking hadden in de Ronde van Groot-Brittannië, hopen in mei opnieuw op succes in de Ronde van Italië. Kooij boekte vorig seizoen in totaal liefst dertien overwinningen.

Een vijftal renners probeerde te breken met de traditie van een massasprint in de Spaanse eendagswedstrijd. Het peloton hield de vluchters, met onder anderen William Barta, vorige week winnaar van de slotrit in de Ronde van Valencia, altijd onder controle. Onder aanvoering van Visma - Lease a Bike en het Lotto Dstny van Arnaud De Lie werden ze op 15 kilometer van de streep gegrepen. Na de finish van de eerste renners ging een aantal renners nog hard onderuit op de streep.