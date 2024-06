Primoz Roglic wint tweede etappe op rij in Critérium du Dauphiné: Remco Evenepoel raakt podiumplek kwijt

Ook de zevende etappe van de Critérium du Dauphiné is ten prooi gevallen van Primoz Roglic. De Sloveen sloeg toe in de zware slotklim van de bergetappe. Daarmee deelde hij opnieuw een tik uit aan Remco Evenepoel.

De Belg haakte al kilometers voor de top af. Hij zat dus niet bij het groepje van Roglic dat Marc Soler inhaalde, die een tijd solo op kop reed, maar dat niet vol kon houden. Vanuit het kopploegje zette Oier Lazkano nog een aanvalletje in, maar de Spanjaard slaagde er niet in om weg te rijden.

Evenepoel valt buiten top 3

Zo fietsten Roglic, Lazkano, Matteo Jorgenson, Derek Gee, Giulio Ciccone en Carlos Rodríguez op de finish af. Roglic had de sterkste benen en stelde in de sprint zijn tweede dagzege op rij veilig. Jorgenson finishte in dezelfde tijd, waarna de anderen uit het kopgroepje spoedig volgden. Op Evenepoel moest langer gewacht worden. Hij kwam als dertiende over de meet, een minuut en 46 seconden na Roglic.

Dat de Belg zoveel tijd moest toegeven, heeft als gevolg dat hij uit de top drie is gezakt. Hij vindt zichzelf terug op de zesde plaats in het algemeen klassement. Roglic blijft de koploper met een minuut en 2 seconden voorsprong op naaste achtervolger Jorgenson. Gee completeert het podium.

Finale

Critérium du Dauphiné vindt morgen alweer zijn einde. De achtste en laatste etappe start in Thônes, waarna de bergrit wordt uitgereden in Plateau des Glières. De etappe zal rond 10.30 uur aanvangen en ergens na 14.30 uur wordt bekend wie de opvolger wordt van Jonas Vingegaard. Trekt Roglic de zege over de streep, of maakt iemand nog meer dan een minuut goed op de Sloveen?