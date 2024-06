Bijltjesdag bij ploeg van Remco Evenepoel in Dauphiné: twee ploeggenoten stappen uit koers

Het Critérium du Dauphiné blijkt een waar slagveld. De wielerkoers zag al zoveel valpartijen dat veel renners de finish zondag niet zullen halen. Zaterdag was het bijltjesdag voor de ploeg van Remco Evenepoel.

Het Belgische toptalent staat in het algemeen klassement maar 19 seconden achter leider Primoz Roglic en had alle hulp kunnen gebruiken. De Dauphiné kent namelijk zaterdag de koninginnenrit waar veel tijd te winnen en verliezen valt. Maar Evenepoel zal het moeten doen zonder twee ploeggenoten.

Ilan Van Wilder afgestapt

Soudal Quick-Step ging zaterdag nog met zeven renners van start, maar zag al snel Ilan Van Wilder afstappen. De klimmer had te veel last van de enorme valpartij van donderdag, waarbij tientallen renners uit koers vielen. Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk waren de grootste slachtoffers. Het Visma-duo mist zo goed als zeker de Tour de France.

Nog een afstapper

Maar Evenepoel zag niet alleen Van Wilder afstappen. Ook ploeggenoot Antoine Huby kon niet verder. Hij was eveneens een slachtoffer van de massale valpartij tijdens de vijfde etappe. Evenepoel zal dus met zijn laatste vier ploegmakkers moeten proberen om de leiderstrui van Roglic te fietsen.

Tour de France

Evenepoel en Roglic moeten hopen dat ze de laatste twee etappes van de Dauphiné op de fiets blijven zitten en geen schade oplopen. Over precies drie weken begint de Tour de France en het tweetal wordt gerekend tot de grootste uitdagers van Tadej Pogacar. Die krijgt bij Team Emirates een ijzersterke ploeg mee. Daar kunnen Quick-Step (Evenepoel) en Bora-hansgrohe (Roglic) niet aan tippen.

Jonas Vingegaard

Een andere kanshebber op de gele trui, Jonas Vingegaard, is nog niet eens zeker van deelname aan de Tour. De winnaar van de afgelopen twee edities is nog altijd herstellende van zijn zware valpartij tijdens de Ronde van Baskenland vorige maand. Hij is, met mede-kopman Wout Van Aert, momenteel op trainingskamp in de Alpen.