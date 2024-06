Team Visma woest op organisatie Dauphiné: 'Zou dit in de F1 gebeuren?'

De ravage was groot in het peloton, donderdag tijdens de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné. Vooral bij Team Visma | Lease a Bike. Alweer bij Team Visma | Lease a Bike. Die ploeg beleeft een ongelukkig 2024 en is op zijn zachtst gezegd niet blij met de organisatie van de Dauphiné.

Bij de afdaling van de Côte de Bel-Air ging het mis. Tientallen renners schoven hard onderuit op de spekgladde weg, die iets afliep. In het ziekenhuis constateerde Visma dat er geen Tour de France inzit voor Steven Kruijswijk (breukje in heup) en Dylan van Baarle (gebroken sleutelbeen). Ook renners als Primoz Roglic en Remco Evenepoel vielen, alleen zij kwamen er zonder grote blessures vanaf.

'Zou dit in de Formule 1 gebeuren?'

"Zou dit ook in de Formule 1 gebeuren?", foeterde Visma-directeur Richard Plugge op X. "Of zou de veiligheidsorganisatie bij die sport op voorhand wél maatregelen nemen?" Hij gebruikte er een video van een fan bij, die de crash filmde. Op de beelden was te zien hoe hard het ging en hoe erg het misging.

Ook ploegleider Grischa Niermann was verdrietig. "Er waren al enkele valpartijen geweest, dus het was duidelijk dat de wegen er best glad bij lagen", sprak de Duitser op de site van Visma. "De rechte weg waar de grote val gebeurde vormde eigenlijk geen gevaar, maar het was er spekglad."

Dubbel pech

Met Kruijswijk en Van Baarle vielen er twee kanshebbers voor de Ronde van Frankrijk weg. "De opgaven zijn opnieuw een bittere pil om te slikken, maar we moeten veerkracht tonen", waren de woorden van Niermann.

Tiesj Bennoot, die ook al bij de gruwelijke valpartij van Wout van Aert was eerder dit jaar, zag het achter zich gebeuren. "Net achter ons ging er een renner onderuit, wat een domino-effect veroorzaakte in de groep. Het is verschrikkelijk om zowel Dylan als Steven te verliezen."