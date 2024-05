Olav Kooij en jonge Belg moeten het doen voor Visma in de Giro: 'Grote ronde is een vak apart'

Vorig jaar was Jumbo-Visma de alleenheerser in de grote rondes. Alle drie werden ze gewonnen door de geel-zwarte formatie. Een jaar later gaat het team onder een andere naam niet voor de eindzege, maar voor ritwinst. "Het is zaak realistische doelen te stellen, maar nog steeds des Visma de lat heel hoog leggen.”

In 2023 wonnen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Sepp Kuss de grote rondes voor de ploeg in geel en zwart. Tijdens de Giro d'Italia, de eerste grote ronde van dit jaar, gaat Visma niet voor de eindzege in het algemeen klassement. "We hebben niet iemand die zomaar voor de eindzege kan rijden, maar we hebben natuurlijk wel plannen hier. Het is zaak realistische doelen te stellen, maar nog steeds des Visma de lat heel hoog leggen", vertelt Visma-CEO Richard Plugge aan Het Laatste Nieuws.

Cian Uijtdebroeks is de man die het klassement ambieert bij Visma. De Belg hoopt top tien te rijden in Italië, maar voor hem zal het, ondanks een eerdere achtste plaats in de Vuelta, ook een ontdekking worden. "Hij is de jongste Belg in de Giro sinds 1974. We moeten met beide benen op de grond blijven staan. Cian snapt dat goed. We kunnen allerlei dingen in ons hoofd halen, maar laten ons eerst kijken hoe dat hier is om eens grote ronde over drie weken heel goed te rijden met zo’n jong ventje.”

Tot nu toe gaat dat in ieder geval zeer naar behoren: Uijtdebroeks staat vierde in het algemeen klassement, op 55 seconden van leider Tadej Pogacar. Daarnaast is de Belg de best geklasseerde jonge renner, waardoor hij in de witte trui mag rijden.

Olav Kooij

Als de eindzege geen optie is, dan zal er gekeken worden naar ritwinst. Die druk zal vooral op de schouders van Olav Kooij liggen. De jonge sprinter zat er tijdens de eerste twee sprintetappes goed bij, maar winnen deed hij nog niet. Desondanks is de ploeg erg blij met Kooij. "Met Olav wisten we - Dylan (Groenewegen, red.) gaat weg, wat verdrietig was - dat we de volgende Dylan in huis hadden."

Even leek het erop dat Kooij de ploeg ging verlaten, maar toch bleef hij Visma trouw. Bij andere ploegen kon hij een hoop gaan verdienen. "Geld is belangrijk. Maar over een periode van tien of vijftien jaar verdienen ze sowieso heel veel geld. Waar het aan het einde van de rit om gaat is dat je een paar foto’s aan de muur hebt hangen van dingen die je bereikt hebt. Olav ziet dat. Hij zegt: ik wil met deze ploeg voor mezelf het hoogst haalbare halen. Dat is wat wij kunnen bieden. Daar heeft hij duidelijk voor gekozen."