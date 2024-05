Tim Merlier verslaat Jonathan Milan in de massasprint en boekt zijn tweede ritzege in de Giro

Tim Merlier heeft de achttiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een kopgroep van vier renners probeerde tegen beter weten in voor het peloton uit te blijven, maar slaagde hier ondanks de inspanningen van hardrijder Eduardo Affini niet in. In de straten van Padova sprintte de renner van Soudal Quick-Step voor de tweede keer naar de zege, en hield hij Jonathan Milan en Kaden Groves achter zich.

Wederom kende de renners een regenachtige start deze Giro. Na het wapperen van de vlag volgden er meerdere versnellingen vanuit het peloton, die op één lang lint werd gereden. Opvallend genoeg probeerden enkele sprintersploegen een mannetje meer te sturen in de vlucht, maar de aanvallers werden steeds ingerekend.

Profiel van de achttiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Vier vluchters krijgen de ruimte

Tijdens de eerste en enige gecategoriseerde beklimming van de dag vormde zich de vlucht van de dag. Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) en Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) kregen met Andrea Pietrobon en Mirco Maestri twee renners van Polti Kometa mee in de aanval. Vanuit het peloton probeerde Eduardo Affini (Visma | Lease a Bike) mee te springen met de vlucht, maar de Italiaan mocht niet weg van de sprintersploegen.

Sprintersploegen houden controle

De vier koplopers zagen hun voorsprong groeien tot iets meer dan twee minuten. Echter werd de vlucht niet meer ruimte gegeven, dankzij het werk van Lidl-Trek en Alpecin-Deceunick. De twee ploegen wilden duidelijk geen enkel risico lopen om een massasprint mis te lopen. Dit resulteerde in enkele bijzondere moment waar het peloton de benen stil moest houden om de vlucht niet te snel in te rekenen. Met nog 100 kilometer te gaan schommelde de voorsprong daarom rond één minuut.

Tussensprints

Achter de kopgroep pakte Jonathan Milan bij zowel het eerste als tweede tussenpunt de resterende punten. De drager van de paarse trui vergrootte hierdoor zijn voorsprong in het puntenklassement. Fiorelli verstevigde vanuit de kopgroep juist weer zijn koppositie in het Intergiro-klassement.

Tegenaanval van Affini

Doordat het verschil met de kopgroep op 56 kilometer van de finish beperkt bleef tot 30 seconden zag Affini deze keer zijn kans schoon. De hardrijder van Visma | Lease a Bike versnelde en zorgde voor irritatie bij de sprintersploegen. Affini reed in korte rijd het gat dicht, waardoor hij zich bij de kopgroep voegde.

Helaas voor de aanvallers werd duidelijk dat het peloton met duidelijke instructies aan het koersen was. Lidl-Trek kreeg namelijk te horen dat de vluchters in zicht moeten blijven, zodat zij in de technische finale geen kans krijgen om weg te blijven. Vanuit de ploeg van Milan zagen we vooral Juan Pedro Lopez zichzelf helemaal leeg rijden om de kopgroep in het vizier te houden.

Strijdvaardige kopgroep

Op 25 kilometer van de finish begonnen de eerste sprinttreinen zich te vormen in het peloton. Toch hield de kopgroep hun beperkte voorsprong knap vast tot de laatste 10 kilometer. Vervolgens konden de sprintersploegen hun voorbereidingen op de massasprint beginnen. In de finale stond Thymen Arensman korte tijd aan de kant van de weg met mechanische problemen. Ploeggenoot Jhonathan Narváez wachtte de Nederlander op, en bracht hem veilig terug in het peloton.

Massasprint

Rozetruidrager Tadej Pogacar mengde zich in tegen stelling tot andere etappes niet met de sprint van zijn ploeggenoot Juan Sebastián Molano. Bij het ingaan van de laatste kilometer ging de trein van Alberto Dainese die in goede positie zat.

Milan was niet te vinden in het wiel van zijn trein, waardoor hij te ver van voren zat gepositioneerd. De Italiaan moest van ver komen, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Tim Merlier was de snelste in de sprint, waardoor hij zijn tweede ritzege op zijn naam kon schrijven. Kaden Groves completeerde het podium.

Laatste weekend van de Giro

Rome komt steeds dichterbij voor de renners in de Giro, met nog slechts drie etappes te gaan. Het laatste weekend staat er nog wel enkele interessante ritten op het programma. Vrijdag wacht een mooie etappe voor de vluchters om op de valreep een ritzege op hun naam te schrijven. De volgende dag krijgen de klassementsrenners in een pittige bergrit nog een laatste kans om posities te winnen met het oog op het eindklassement. Zondag wordt de Giro in stijl afgesloten met een koninklijke sprint voor het Colosseum.

Daguitslag etappe 18

Tim Merlier Soudal Quick-Step 3:45:44 Jonathan Milan Lidl - Trek zt. Kaden Groves Alpecin - Deceuninck zt. Alberto Dainese Tudor Pro Cycling Team zt. Stanisław Aniołkowski Cofidis zt. Fernando Gaviria Movistar Team zt. Madis Mihkels Intermarché - Wanty zt. Caleb Ewan Team Jayco AlUla zt. Davide Ballerini Astana Qazaqstan Team zt. Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates zt.

Algemeen klassement na etappe 18

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 67:17:02 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +7:42 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +8:04 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +9:47 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +10:29 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +11:10 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +12:42 Einer Rubio Movistar Team +13:33 Filippo Zana Team Jayco AlUla +13:52 Jan Hirt Soudal Quick-Step +14:44