Tour de France luistert naar Wout van Aert en declasseert sprinters: 'Frustrerend, ik werd door hem ingesloten'

Wout van Aert sprintte donderdag naar een keurige tweede plek in de twaalfde etappe van de Tour de France. Maar er zat meer in voor de Belg, die in de laatste meters de hekken in werd gereden door zijn concurrentie. Na afloop was Van Aert scherp.

Op de beelden was het duidelijk te zien: de Fransman Arnaud Démare sneed een sprintende Van Aert op hoge snelheid af. Weg kansen op de ritzege. "Ik werd door Démare ingesloten, waardoor ik op 200 meter van de streep ineens m'n benen moest stilhouden. Als je op de finish dan ziet dat Bini mij op een halve wiellengte klopt, dan had er denk ik meer in gezeten", zei Van Aert eerlijk tegen de NOS.

'Wel frustrerend ja'

"Ik werd ingesloten door Démare. Misschien minder duidelijk dan de vorige keer met Philipsen, maar nu zat ik er wel echt langs. Ik heb geen idee waarom hij dat doet. Maar ik koop er allemaal niks voor, want Girmay klopt mij gewoon. Het is wel frustrerend ja, want ik heb zo al heel wat Tour-ritten laten liggen. Blijkbaar hoort dit bij het sprinten."

Declassering

Na afloop hoorde Van Aert dat de Tour-organisatie Démare en ook Mark Cavendish uit de uitslag van de twaalfde etappe had geschrapt. Die declassering was meer dan terecht, vond de Belg van Visma | Lease a Bike. "Dit was niet volgens de regels", was hij duidelijk. Toch voelde Van Aert niet alleen maar negativiteit na de sprint. Voorafgaand aan de etappe had hij zelfs nog gezegd dat hij gelukkig was met dat hij überhaupt nog in de Tour de France reed.

'Dat is het positieve'

Woensdag liep hij een flinke snijwond op in zijn arm, bij een harde valpartij waarbij hij over de stoeprand en tegen het hek aanviel. "Dat is inderdaad het positieve dat ik mee moet nemen. Ik had mijn twijfels, maar mijn lijf voelt goed. Dat had ik ook met mezelf afgesproken: als mijn lijf het aan kon, dan zou ik het proberen. Dat is redelijk gelukt. En de benen worden steeds beter, dus dat belooft wat voor de rest van de Tour", sloot Van Aert met een veelzeggend lachje het interview af.

Tour de France

