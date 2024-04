'De schok zat me in de weg': olympische droom van Nienke Brinkman valt op allerlaatste moment in duigen

Nienke Brinkman deed er zondag nog alles aan om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, maar zag haar allerlaatste kans op die droom in rook opgaan. De 30-jarige Brinkman gaat niet naar Parijs deze zomer. "Gewoon te kort tijd", zei ze na afloop van haar uitvalbeurt.

Tijdens de marathon in de Duitse stad Hamburg moest Brinkman onder de limiet van 2.26,50 lopen om haar laatste kans te pakken. Begin mei is namelijk de inschrijfdeadline. Namens Nederland hadden Sifan Hassan en Anne Luijten zich wel al geplaatst. Brinkman dus niet, maar daar was ze ook weer niet heel verbaasd over.

'Ik kreeg heel erg last'

Na een aanloop vol blessures lagen haar verwachtingen al niet hoog voor de marathon van Hamburg. Ze probeerde het nog wel, maar na 19 kilometer werd ze door haar trainer uit de wedstrijd gehaald. Het ging gewoon niet. "Ik had natuurlijk geen optimale loopvoorbereiding", analyseerde Brinkman na afloop tijdens een persmoment.

"Maar ik dacht dat ik spijt zou krijgen als ik het niet zou proberen. Op zich voelde ik me in het begin best oké, alleen de schok van het lopen zat me in de weg. Ik kreeg heel erg last van mijn benen, een soort spierpijn. Ik kon op een gegeven moment mijn benen niet meer goed bewegen en toen heeft mijn coach me uit de wedstrijd gehaald. Het is geen blessure, gewoon te kort tijd.”

Verrassende doorbraak

Voor Brinkman was het pas haar eerste poging op het halen van de Spelen. Ze begon pas serieus met lopen in de coronaperiode. In 2021 liep ze verrassend een EK- en WK-limiet met een tijd van 2.26,50 tijdens de marathon van Valencia toen. Op dat moment waren alleen Lornah Kiplagat en Hilda Kibet ooit sneller dan haar als Nederlandse loopster. Brinkman liep in Rotterdam met 2.22.51 een Nederlands record en pakte in datzelfde jaar ook brons op het EK.