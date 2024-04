Lidl-Trek wint ondanks val Ellen van Dijk openingsploegentijdrit Vuelta met miniem verschil

De openingsploegentijdrit van de Vuelta Feminina 2024 is gewonnen door Lidl-Trek. De formatie van tijdritkanon Ellen van Dijk leek met overmacht te gaan winnen, maar door een late val van de Nederlandse werd het toch nog spannend. Lidl-Trek reed precies dezelfde tijd als Team Visma | Lease A Bike, maar was net een paar honderdsten sneller dan de ploeg met Marianne Vos. Gaia Realini kwam van de ploeg als eerste over de streep en mag maandag de leiderstrui aantrekken.

De Vuelta begon met een ploegentijdrit in en rond Valencia van zestien kilometer. De ploeg van Van Dijk was bij het meetpunt halverwege duidelijk de snelste en leek hard op weg naar de overwinning, maar een valpartij van de Nederlandse zorgde ervoor dat het nog verschrikkelijk spannend werd.

Van Dijk ging in een van de laatste bochten onderuit en nam daarbij Elynor Bäckstedt met haar mee. Het leverde flink wat tijdverlies op voor Lidl-Trek, maar op de streep hield het net genoeg over op Visma | Lease a Bike dat een paar honderdsten langzamer was. Riejanne Markus kwam namens de Nederlandse formatie als eerste over de streep, maar zij grijpt dus net naast de leiderstrui.

Vollering begint goed

Demi Vollering, die een sponsordeal heeft gesloten met kledingmerk Nike, hoopt na haar zege in de Tour de France van vorig jaar dit jaar ook de Vuelta te gaan winnen. Zij begon met haar ploeg SD Worx - Protime sterk aan de Ronde van Spanje door de derde tijd neer te zetten. Vollering en haar ploeggenotes waren slechts één seconde langzamer dan Lidl-Trek en Visma.

Vollering moest vorig jaar de zege in de Vuelta laten aan de inmiddels gestopte Annemiek van Vleuten, die toesloeg tijdens een plaspauze van de Nederlandse. De organisatie heeft naar aanleiding van dat moment maatregelen genomen en plaszones ingevoerd.