Zeilkoppel zoekt elkaar op tijdens Olympische Spelen: 'Dat is ook weleens lekker'

Er wordt goud voorspeld op de Olympische Spelen voor de zeilduo's Odile van Aanholt/Annette van Duetz en Bart Lambriex/Floris van de Werken. De vier zeilers zaten woensdagavond bij talkshow Sophie & Jeroen om te praten over die kansen. Maar ook over de liefde die de koppels kruislings raakt.

Van Aanholt en Lambriex zijn namelijk ook een koppel. Samen zeilen zit er voor het setje niet in, want in hun sport is het alleen met hetzelfde geslacht. Toch zoeken ze elkaar ook tijdens de Spelen veel op. "We zitten met z'n vieren in een huis. Dat is wel lekker", zei Van Aanholt. "Minder over het zeilen, dat is ook weleens lekker. Hier komen protesten niet zo vaak voor", lachte ze.

'Emoties lopen soms hoog op'

Ze reageerde met die laatste uitspraak op een vraag van presentatrice Sophie Hilbrand. De zeilduo's hadden net helemaal uitgelegd hoe hun sport werkt. Het onderwerp 'protest' kwam aan bod. "Emoties lopen soms hoog op tijdens onze wedstrijden. Vooral in situaties met andere boten. Je hebt weleens aanvaringen, dan schreeuw je tegen elkaar. Er hangt ook nog een hele jury omheen waar je protest kan aantekenen."

'Net een rechtbank'

Dat is vaak een bijzondere gang van zaken. "Het is net als in een rechtbank. Je moet je punt goed voorbereiden en uitleggen. Je moet precies aanwijzen waar je vindt dat de jury nog naar moet kijken. Dan kunnen er nog diskwalificaties komen. Maar we proberen die protesten en aanvaringen zoveel mogelijk te voorkomen", legde het viertal uit.

'Tien centimeter van elkaar af'

Hoe communiceren de duo's op de boot, met alle chaos en lawaai op het water? "We staan tijdens de wedstrijd tien centimeter van elkaar af en dat uren per jaar. Dat is heel intens. Dan discussiëren we veel onderling wat er moet gebeuren", legde Duetz uit. Tijdens de Olympische Spelen duurt het zeilprogramma twaalf wedstrijden, van een half uur per wedstrijd. "Het is een spectaculaire sport, want het gaat heel erg hard. Het is al hard werken om de boot überhaupt overeind te houden. Daarnaast moeten we dan ook nog zo goed mogelijk finishen."