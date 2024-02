Prijzengeld WK in Doha: zwemmen de Nederlandse medaillewinnaars nu ook in het geld?

De Nederlandse zwemmers hebben even uitgehaald op de WK zwemmen in Doha. Drie gouden medailles en drie zilveren medailles werden opgevist uit het zwembad en ook buiten die strakke zwembadlijnen nam Nederland medailles mee naar huis. Dat leverde ook wat centjes op.

Vooropgesteld: het is geen vetpot daar in Doha. Waar de voetballers in Qatar miljoenen verdienen, moeten de zwemmers het met wat duizenden (olie)dollars doen. Toch levert een gouden WK-medaille aardig wat geld op. Zeker als je weet dat in vroegere tijden ene Inge de Bruijn regelmatig meerdere gouden plakken veroverde.

Zo deed zij dat op de beste WK voor de Nederlandse zwemmers ooit, die van 2001. In Fukuoka waren er liefst drie gouden plakken voor De Bruijn. Ook topzwemmer Pieter van den Hoogenband verzamelde daar medailles en prijzengeld. Hij deed pakte ook een triple, maar dan van zilver.

Zwemmers zwemmen op WK bijna Van den Hoogenband en De Bruijn uit de boeken De Nederlandse zwemmers hebben op de WK langebaan in Doha bijna het beste Nederlandse WK uit de boeken gezwommen. De medailleoogst van Nederland (drie keer goud, drie keer zilver) kwam in de buurt van de historische WK van 23 jaar geleden.

Bij de WK zwemmen in Doha, dat zondag werd afgesloten, was er ook een zeer goede Nederlandse medailleoogst. Drie keer goud en drie keer zilver. Niet door twee zwemmers, maar door verschillende zwemmers. Dat levert ook weer veel centjes op, maar wel verdeeld over verschillende sporters. De WK aquatics zoals het eigenlijk heet, herbergt ook bijvoorbeeld het zwemmen in open water, het synchroonzwemmen en waterpolo. Ook op die onderdelen werden Nederlandse medailles veroverd.

Verschillen in prijzengeld op verschillende zaken

In totaal verdeelde de WK-organisatie in Doha 5.670.300 dollar over alle sporters. Dat is het totale prijzengeld waar binnen dus zowel het langebaanzwemmen als bijvoorbeeld waterpolo en openwaterzwemmen valt. Bij waterpolo is het prijzengeld wat meer per prestatie, maar daar moet het prijzengeld natuurlijk over een grote selectie worden verdeeld.

Bij andere teamprestaties moet ook het prijzengeld worden verdeeld. De estafettevrouwen veroverden goud op de 4 keer 100 meter vrije slag, maar moeten dat ook door vieren delen. Daardoor is het altijd lucratiever om individueel goud te pakken. Over het algemeen krijg je per gouden medaille 20.000 dollar, 15.000 voor zilver en 10.000 voor brons. Zo loopt dat naar beneden. Bij sommige onderdelen verschilt het ligt, maar daar kregen de Nederlandse zwemsporters niet mee te maken.

Verdeling prijzengeld per prestatie

Prestatie Prijzengeld (dollar) Goud 20.000 Zilver 15.000 Brons 10.000 Vierde 6.000 Vijfde 5.000 Zesde 4.000 Zevende 3.000 Achtste 2.000

Zwemvrouwen Sharon van Rouwendaal, Tes Schouten en Marrit Steenbergen de besten en rijksten

Dat de gouden medaillewinnaars bovenaan het rijtje Nederlandse grootverdieners staan, mag geen verbazing scheppen. Sharon van Rouwendaal won twee keer goud in het open water en mag daardoor 40.000 dollar bijschrijven. Zij houdt Tes Schouten achter zich in het geldklassement. Schouten pakte goud op de 200 meter schoolslag en ook nog eens zilver op de 100 meter van diezelfde discipline. Marrit Steenbergen was misschien wel dé ster van dit WK met onverwachts goud op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag. Ook al is dat een mooie afstand, je krijgt er niet meer geld door. Met het goud van de estafetteploeg kon zij ook nog eens 5.000 dollar bijschrijven. Genoeg voor brons in het Nederlandse geldklassement.

Achter de rijke vrouwen hebben we met Casper Corbeau de eerste man op de vierde plaats. Daar zal hij van balen, want hij is inmiddels wat meer gewend. Corbeau veroverde namelijk zilver op de 200 meter schoolslag. Verder pakten de zusjes Noortje en Bregje de Brouwer zilver op de vrije kür bij het synchroonzwemmen. Dat leverde net als voor Corbeau 15.000 dollar op, maar dan wel door tweeën delen.

Arno Kamminga en Kira Toussaint zijn bekende zwemnamen die voor hun doen een teleurstellend WK achter de rug hebben. Finales halen zij altijd wel en ook het goud van Toussaint op de 4x100 meter vrije slag zal veel goed maken. Maar dat geld moest ze wel delen. Verder sprokkelden zij wat af met finaleplaatsen en zo verdien je toch nog meer dan 10.000 dollar.

WK zwemmen | Dit zijn alle Nederlandse medaillewinnaars De wereldkampioenschappen zwemmen in Doha zijn afgelopen. Nederland won twee keer zoveel medailles als op de WK van vorig jaar. Check hieronder alle Nederlandse medailles.

Estafettezwemmers moeten alles eerlijk delen

Andere medaillewinnaars komen uit het estafettezwemmen en dan moet je nou eenmaal alles eerlijk delen. Om echt grootverdiener te worden kan je je dus beter toeleggen op een individuele afstand. Maar de vreugde maakte het er niet minder om voor Nyls Korstanje, Kim Busch, Janna van Kooten, Stan Pijnenburg en Kai van Westering. Zij kregen een zakcentje, waarbij Korstanje nog individueel wat meer dollars in de handen kreeg gedrukt.

Tot slot is er één zwemmer in het geldklassement die geen medaille mee naar huis neemt, maar het alleen moet doen met het vliegticket en een gespekte bankrekening. Haar naam luidt: Maaike de Waard. Met onder meer een zevende plek op de 100 meter rug en een vijfde plek in de estafette kwam Doha zo toch nog op haar bankafschriften te staan.

Nederlandse grootverdieners WK zwemmen