Deelnemer moet na vijftig meter opgeven met blessure bij Rotterdam Marathon: 'Zat net lekker in m'n tempo'

Het zal je maar gebeuren: maandenlang alles opzij zetten om zo fit mogelijk aan de start te staan bij de Rotterdam Marathon en dan in de eerste meters geblesseerd te raken. Het overkwam een loper zondagochtend.

De 64-jarige Jan Engels had zich volgens RTV Rijnmond maandenlang voorbereid op de marathon in Rotterdam. Hij had schema's opgesteld voor het trainen, slapen en eten, maar al in de eerste paar meters ging het fout. De man uit Ridderkerk vertelde bij de regionale omroep dat hij het er al snel in voelde schieten: "Waarschijnlijk een spier die gescheurd is."

De loper had zich het doel gesteld om de 42 kilometer en 195 meter binnen 3 uur en 40 minuten te gaan lopen, maar zo ver kwam het dus niet: "Ik was net lekker in m'n tempo en ik voelde wat scheuren. Het doet pijn en ik heb geen kracht in dat been. Ik kan wel huilen." Zijn vrouw kon hem gelukkig komen ophalen.

De marathon van Rotterdam ging zondagochtend van start na een minuut stilte voor de verongelukte wereldrecordhouder Kelvin Kiptum. Zijn vrouw was daarbij ook aanwezig. Kiptum had in Rotterdam aan de start gestaan met als doel de marathon in minder dan twee uur te lopen, maar hij kwam in februari om het leven bij een auto-ongeluk.

Lee Towers

Ook voor Lee Towers was er een bijzonder moment voor de start van de marathon. De zanger mocht You'll never walk alone zingen en dat was een speciale uitvoering, want het is de laatste keer dat Towers optrad bij de marathon met zijn gouden microfoon. Hij deed dat dertig keer eerder.