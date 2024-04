Marathon Rotterdam eert verongelukte Kelvin Kiptum met minuut stilte onder toeziend oog van zijn vrouw

Voorafgaand aan de marathon van Rotterdam werd er een indrukwekkend minuut stilte gehouden voor Kelvin Kiptum. De Keniaanse atleet verongelukte twee maanden geleden. De wereldrecordhouder had anders aan de start gestaan in Rotterdam. Zijn vrouw Asenath Rotich keek vanaf de kant toe.

Kiptum had normaal gesproken aan de start gestaan als loper in Rotterdam, maar door het auto-ongeluk is het daar nooit van gekomen. Als eerbetoon hield de organisatie voorafgaand aan de marathon een minuut stilte. Ook zijn vrouw was daarbij aanwezig.

Overlijden

Kiptum kwam op 11 februari om het leven na een auto-ongeluk. De 24-jarige atleet raakte van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. Hij liep daarbij ernstig hersenletsel op en daaraan overleed hij.

Rotich kreeg het slechte nieuws over haar man te horen van haar schoonmoeder, die haar vertelde dat de auto van Kiptum bij een boom was gevonden. In eerste instante kreeg de familie te horen dat hij het slachtoffer was van een beroving waarbij zijn auto was meegenomen, maar dat bleek niet het geval. Kiptum zat zelf in de auto en overleefde het niet.

Zijn vrouw vertelde later in de Keniaanse media dat hij haar die avond nog had gesproken via de telefoon. Kiptum had beloofd om cadeautjes voor hun kinderen mee te nemen.

Grens van twee uur

Kiptum was de grote trekpleister van de marathon in Rotterdam. Hij wilde daar als eerste atleet ooit de marathon in minder dan twee uur afleggen. De Keniaan liep in oktober 2023 de marathon van Chicago in 2.00.35.

Rotich zou bij die poging aanwezig zijn: "Hij zou me meenemen naar Rotterdam. Hij geloofde écht dat hij daar onder de twee uur kon duiken." Ze was dus wel aanwezig in Rotterdam, maar helaas zonder haar man.