Femke Bol plaatst emotioneel bericht na 'magisch' moment met familie: 'Maakt het extra speciaal'

Femke Bol brak zondagmiddag het Europees record op de 400 meter horden met een weergaloze race. De topatlete gaat dus in topvorm naar de Olympische Spelen en kan een dag na haar geweldige tijd het nog altijd nauwelijks geloven.

Bol liep zondag in Zwitserland een tijd van 50,95 seconden. Daarmee dook ze liefst een halve seconde onder haar eigen toptijd. Het was de derde tijd ooit en alleen Sydney McLaughlin-Levrone liep twee keer sneller.

De Amerikaanse is in Parijs de grote concurrente van Bol en de Nederlandse staat een zware taak te wachten, want McLaughlin-Levron liep dit jaar al een tijd van 50,65 seconden. Dat is ook het huidige wereldrecord.

Magische dag

Bol kwam zondag dus in de buurt van die toptijd van de Amerikaanse en een dag na de race kan de atlete het nog altijd niet bevatten. "Gisteren was magisch", schrijft Bol op haar Instagram. "Wat een dag, wat een race, wat een tijd. Om onder de 51 seconden te lopen is een droom die uitkomt."

De atlete vond het extra bijzonder dat haar geliefden bij de wedstrijd aanwezig waren: "Het is speciaal dat mijn teamgenoten, vader en coach bij de finishlijn stonden zodat we deze momenten samen kunnen beleven." Bol bedankt verder iedereen die haar altijd heeft gesteund.

Titanengevecht

Bol gaf met haar race een waarschuwing af aan McLaughlin-Levrone. Het belooft in Parijs een titanengevecht te gaan worden. Drie jaar geleden bij de Spelen in Tokio pakte de Amerikaanse het goud en werd Bol op ruim een halve seconde derde. Gezien de tijden van de afgelopen weken lijkt het deze keer een stuk spannender te worden.

Op naar Parijs

Bol loopt voor de Spelen nog één wedstrijd. Dat doet ze komende zondag in Londen. Dan staat er in de Engelse hoofdstad een Diamond League-wedstrijd op het programma.

Na de wedstrijd in Londen zijn alle ogen gericht op de 400 meter horden op de Olympische Spelen. De finale staat op donderdag 8 augustus op het programma. De series worden al op 4 augustus gelopen en de halve finales op 6 augustus.