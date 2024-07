Ongeloof bij Femke Bol na razendsnelle tijd: 'Zo ontzettend blij mee'

Femke Bol verbeterde zondagmiddag het Europees record op de 400 meter horden. Dat had de Nederlandse atlete zelf al in handen. Na afloop kon ze niet geloven dat ze een recordtijd had gelopen: "Ik ben zo blij."

Het Europese record stond op 51,45 seconden. Bol snoepte daar in Zwitserland, bij een ingelaste wedstrijd, liefst een halve seconde vanaf. In het hooggelegen Le Chaux de Fond liep zij een tijd van 50,95 seconden. Het is de derde tijd ooit onder de 51 seconden. Die andere twee tijden zijn gelopen door haar grote concurrente.

Concurrentiestrijd met Sydney McLaughlin-Levrone

Dat is Sydney McLaughlin-Levrone, die vorige maand het wereldrecord liep. Dat deed de Amerikaanse in een tijd van 50,65 seconden in Eugene, het centrum van de Amerikaanse atletieksport.

McLaughlin-Levrone en Bol zullen bij de Olympische Spelen uitmaken wie er met het goud vandoor gaat. De Spelen in Parijs beginnen op vrijdag 26 juli, op donderdag 8 augustus staat de 400 meter horden voor vrouwen op het programma.

Femke Bol in topvorm

Dat Bol in topvorm verkeert, werd ook vorige week duidelijk. Toen liep zij de 'platte' 400 meter bij de FBK Games in Hengelo en zette ze het baanrecord op haar naam, in de regen. En dat terwijl Bol zelden de normale variant van de 400 meter loopt. Ze was ruim een seconde sneller dan al haar concurrenten.

"Dit is echt geweldig. Heel erg blij met zo'n evenement in Nederland", zei ze meteen na haar finish tegen de NOS. "Het is mooi om te zien dat er zoveel fans zijn. In Parijs zullen er ook veel zitten, maar dit maakt het toch ook geweldig."