Belangrijkste rivale Femke Bol verklapt grootste geheim: 'Mijn man maakt zich er zelfs zorgen over'

Sydney McLaughlin-Levrone is deze zomer de grootste rivale van Femke Bol op olympisch goud bij de 400 meter horden in Parijs. De Amerikaanse is terug van een zware knieblessure en liep al enkele toptijden. Maar wat is het grootste geheim van de Amerikaanse olympische kampioene?

"Ik hou van slapen", zegt de 24-jarige enthousiast tegenover de Amerikaanse editie van WomensHealth. Mijn man (voormalig NFL-speler Andre Levrone Jr.) zegt dat hij zich eigenlijk zorgen maakt over hoeveel ik van slaap houd. Een goede nacht duurt voor mij negen uur. Een geweldige avond tien uur." Opvallend om te horen dat één van de snelsten ter aarde gebaad is bij rust en ontspanning.

Verliefd op atletiek

McLaughlins ouders hadden beiden een atletiekachtergrond, maar het waren de Olympische Spelen van 2008 die haar hart sneller lieten kloppen. "Ik zei tegen mijn moeder: dit is wat ik wil doen", blikt ze terug. "Ik wil daar zijn, dit is mijn droom." Verder keek ze op tegen haar oudere zus Morgan, die atlete was op de 100 meter horden. Zelf was ze veertien jaar oud toen ze voor het eerst in aanraking kwam met haar specialisatie, de 400 meter horden. "Ik wist niet wat ik deed. Ik denk dat ik stotterend naar elke hindernis stapte."

Op zestienjarige leeftijd debuteerde McLaughlin-Levrone al op de Spelen. In 2016 strandde ze met een vijfde plaats in de halve finales van de 400 meter horden. "Ik was dankbaar dat ik de Spelen zo jong mocht meemaken, omdat ik later, in Tokio, beter grip had op wat komen ging", verklaart ze. Wat heet: in een toenmalig wereldrecord (51,46) knalde ze naar olympisch goud, voor landgenote Dalilah Muhammad en de Nederlandse Femke Bol.

Vriend Sydney McLaughlin-Levrone

Op de Zomerspelen in Parijs zal Sydney McLaughlin-Levrone worden gesteund door haar man Andre Levrone Jr., die zelf ook een sportachtergrond heeft. Levrone Jr. schopte het als American footballer tot de NFL. Via college kwam hij in 2018 bij Baltimore Ravens en een jaar later vertrok hij naar Carolina Panthers. Toch speelde hij geen enkele snap op het hoogste niveau. In 2020 beëindigde hij zijn carrière.

Na de Olympische Spelen van 2021, die vanwege corona met een jaar werden uitgesteld, waren de McLaughlin en Levrone verloofd. Het jaar erop gaven ze elkaar het ja-woord.